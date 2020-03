Junior, a demostrar los millones y la inversión: recibe a Flamengo

Flamengo, actual campeón brasileño y de la Copa Libertadores, iniciará este miércoles la defensa de su título continental visitando al Junior de Barranquilla, equipo que a pesar de tener una de las nóminas más costosas de su país, no ha podido hacer valer su poderío en el torneo local.

Los cariocas, que llegaron desde el domingo a Barranquilla, no podrán contar con algunas de sus principales piezas, como el experimentado lateral Rafinha, el volante Rodrigo Caio o el delantero Bruno Henrique, quienes se recuperan de lesiones y no viajaron a Colombia para el partido de debut en la Copa Libertadores de este año. Los dirigidos por el lusitano Jorge Jesús tampoco podrán contar con Willian Arao, quien está suspendido después de que fuera expulsado en la final de la Recopa Suramericana en el que los cariocas vencieron al ecuatoriano Independiente del Valle.



La plantilla de los brasileños llegó liderada por el goleador Gabriel Barbosa y contará con el joven lateral Joao Lucas, los centrales Gustavo Henrique y Leo Pereira, el volante Thiago Maia y el delantero colombiano Orlando Berrío, quien sería de la partida en caso de que el técnico Jesús no se decida por Pedro. Mientras el Mengao llega a su primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores con "aire en la camiseta", luego de haber conquistado la Recopa Sudamericana, la Copa Guanabara y la Supercopa de Brasil, el cuadro barranquillero no ha podido demostrar en la liga colombiana que fue el equipo mejor armado para la temporada 2020.



Los tiburones, que después de siete partidos son terceros en la tabla de clasificaciones detrás de Atlético Nacional y Deportivo Pasto, vienen de vencer de manera angustiosa 3-2 a Jaguares de Montería, que marcha en los últimos lugares del torneo local. Los dirigidos por el colombo uruguayo Julio Avelino Comesaña tienen la obligación de mejorar su participación de la Libertadores del año pasado, cuando fueron eliminados de manera estruendosa en la fase de grupos al quedar en el último lugar con solo un partido ganado y cinco perdidos.



Con Miguel Ángel Borja, quien es considerado la mejor contratación del 2020 en el fútbol colombiano, y el experimentado Teófilo Gutiérrez, el Junior intentará reconciliarse con su afición dando un golpe de autoridad ante el actual campeón del torneo continental. Los barranquilleros tendrán a Sebastián Viera, quien lleva diez años siendo titular indiscutido en arco, con el que esperan mantener segura su defensa apoyados por el central Germán Mera y tener equilibrio en el medio campo con Didier Moreno.



Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahíta, Germán Mera, Dany Rosero, Gabriel Fuentes; James Sánchez, Didier Moreno, Fredy Hinestroza, Edwin Cetré; Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja.



DT: Julio Avelino Comesaña



Flamengo: Diego Alves; Joao Lucas, Gustavo Henrique, Leo Pereira, Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta; Pedro y Gabriel Barbosa 'Gabigol'.



DT: Jorge Jesús



Árbitros: el venezolano Alexis Herrera, que estará asistido por sus compatriotasJorge Urrego y Tulio Moreno (Venezuela).



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.



Hora: 19:30 hora de Colombia.



TV: Fox Sports y Facebook Watch