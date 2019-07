La confesión de Felipe Melo que seguro no agradará demasiado en Brasil

En la previa del partido de octavos de final de la Copa Libertadores en el que se medirán Godoy Cruz y Palmeiras, el volante brasilero Felipe Melo hizo una confesión que seguramente no agradará tanto a los brasileros teniendo en cuenta su gran rivalidad con los argentinos.



Melo, jugador polémico y que ha tenido varios problemas con jugadores del país gaucho, se declaró aficionado al fútbol argentino en un video y además de destacar la mística de la Bombonera, también mostró su agrado por futbolistas como Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón.



“Siempre he visto jugar a Boca y la mística de la Bombonera fue lo que me hizo sentir un cariño especial por ese club. Confieso que amo el fútbol argentino, soy un gran fan de ellos y el jugador más grande que he visto es Messi, además uno de los grandes ídolos que tengo es Verón”, sentenció Melo.



El volante se perfila como uno de los titulares del equipo de Luis Felipe Scolari en el duelo de ida de octavos de final frente al equipo mendocino, que se disputará este martes en horas de la noche y en el que los brasileros arrancan como favoritos.