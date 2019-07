La elegancia de Daniele De Rossi en su llegada a La Bombonera

La llegada de Daniele De Rossi a Boca Juniors generó muchas reacciones y desde ya, los hinchas xeneizes se ilusionan con este fichaje estelar. El volante italiano sigue su proceso de adaptación al fútbol argentino y por esto no estará en el duelo contra Atlético Paranaense en la Copa Libertadores.



A pesar de no que no estará en la cancha, De Rossi se vistió para la ocasión y mostró su elegancia en la llegada a La Bombonera para acompañar a sus nuevos compañeros en este importante partido.

Una nueva noche de #Libertadores en la Bombonera... ¡y Daniele lo sabe! 😉 pic.twitter.com/Dexi4h6jdA — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 31, 2019

Boca Juniors disputará el compromiso de vuelta de los octavos de final contra Atlético Paranaense por Copa Libertadores. El conjunto Xeneize se impuso 0-1 en su visita a Brasil y parte con ventaja para este compromiso.



Dos colombianos están dentro de los convocados, mientras que Daniel De Rossi no estará en la cancha, pero si estará en las tribunas apoyando a sus nuevos compañeros.



La llegada del italiano a la Bombonera generó muchos comentarios, debido a que su elegancia marcó la diferencia. Su vestido de gala demuestra lo importante que es este compromiso con Boca Juniors.