Grupo de Medellín en Libertadores: días de duelos con Boca y mucho más

Independiente Medellín cumplió su objetivo y ya está en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ahora, en los grupos, el cuadro antioqueño se enfrentará con Boca Juniors, Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela.

Así llegó el equipo antioqueño

Medellí superó en la fase 2 a Deportivo Táchira por 4-0 en el juego de ida y en la vuelta perdió 0-2, lo que le permitió seguir porque el global fue 4-2.

En la siguiente fase se enfrentó con Atlético Tucumán. En la ida ganó 1-0 y en la vuelta perdió 1-0, así que la definición tuvo que ser por penaltis. Desde el punto blanco Medellín ganó 4-2.

Su grupo en Libertadores

Medellín jugará contra Boca Juniors, Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela, en el grupo H. Su primer partido será el próximo 3 de marzo en condición de local y se jugará hasta el 7 de mayo cerrando de visitante.

Fecha de los partidos

Medellín vs. Libertad: 3 de marzo



Boca Juniors vs. Medellín: 10 de marzo



Medellín vs. Caracas: 18 de marzo



Medellín vs. Boca Juniors: 9 de abril



Caracas vs. Medellín: 22 de abril



Libertad vs. Medellín: 7 de mayo

Boletería

Independiente Medellín dio a conocer los precios para los hinchas que quieran acompañar a su equipo en estos partidos de Libertadores. Los que ya están abonados tienen un descuento, mientras que los aficionados que solamente compren las tres boletas de los juegos de local pagarán desde $100.000 hasta $1.300.000.

🔴🔵Mañana podés adquirir la boletería para la fase de grupos desde las 9:00 a.m. en https://t.co/kHB3gKiqq6 y a partir de las 11:00 a.m. en los demás puntos @TuBoletaNews.



Consultá términos y condiciones 👉 https://t.co/FVDAcN5qfv pic.twitter.com/tisJQb9mCG — DIM (@DIM_Oficial) February 26, 2020

Los aficionados que necesiten una sola boleta también podrán adquirirla y el precio varía dependiendo el rival, siendo Boca el rival con el precio más alto.