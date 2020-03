Bobadilla: picante y autocrítico tras derrota de DIM frente a Libertad

Medellín inició la fase de grupos de la Copa Libertadores con una contundente derrota por 1-2 contra Libertad y Aldo Bobadilla se desató en sus declaraciones luego del encuentro en el estadio Atanasio Girardot.

“Nosotros hablamos con los jugadores, nosotros nos guiamos por los resultados, la comisión directiva tiene siempre mi carta de renuncia a disposición. No venimos jugando bien, no venimos consiguiendo los resultados. Este es un mensaje para la afición, les pido disculpas por los malos resultados. Clasificamos a la fase de grupos en la Copa Libertadores pero el rendimiento últimamente no ha sido bueno, no ganamos y es una realidad que no podemos ocultar. Porque cuando está todo bien, está todo bien. Pero lo que está mal también hay que decirlo, no me puedo escudar en un mal resultado, este partido el equipo lo perdió quizás jugando bien, pero no viene mostrando lo que yo quiero y ellos lo saben, entonces siempre va a estar eso ahí, les pido disculpas a la afición que esta noche nos acompañó por el mal resultado obtenido”, con estas declaraciones disculpándose con la afición y presentando su renuncia a disposición de los directivos, Aldo Bobadilla cerró una conferencia de prensa picante, donde se aceptó culpas del flojo nivel que Independiente Medellín ha venido presentando en los últimos partidos.

El técnico paraguayo aceptó el mal planteamiento y además expresó que sus dirigidos no acataron las órdenes en especial del primer tiempo, cuando Medellín estaba perdiendo el partido contra Libertad de Paraguay en 28 minutos por 0-2 en el Atanasio.



“El partido lo perdimos nosotros, me voy triste porque sabíamos que el rival iba a proponer. Estudiamos al rival y en la primera opción nos marcan en pelota parada, el rival llegó dos veces y marcó dos goles, se defendió muy bien. Nosotros por momentos jugamos bien, pero esto es de goles, nos faltó más profundidad. Era un partido muy difícil, en los primeros minutos nos relajamos y nos costó caro”, indicó Bobadilla.

Gol de Bocanegra Foto: Jaiver Nieto/CEET

En cuanto al frente de ataque, el DT paraguayo declaró que “nos faltó más finura, creo que abrimos mucho la cancha, triangulamos, pero nos faltó filtrar mejor la pelota contra un rival que estaba agazapado. Es muy difícil entrar con pase frontal”.



Sobre la ausencia de Federico Laurito en este partido, Bobadilla explicó que “el jugador no estuvo porque tiene una inflamación de la rodilla, eso le dificulta entrenar normalmente, le vamos a hacer estudios. Él ha tenido minutos y ha jugado varios partidos”.



En defensa, Aldo remarcó que no hubo desorden defensivo y que Libertad en las dos ocasiones que terminaron en gol fueron por “desatenciones en la pelota parada y descuido en defensa con un delantero como (Oscar Cardozo) ‘Tacuara’, que cuando gira dentro del área es letal”.

De los cambios realizados comenzando la etapa complementaria, Aldo indicó que “no es tan sencillo, si fuera adivino no estaría acá, es muy fácil hablar antes y después del resultado. Es muy difícil estar adentro, teníamos que arriesgar el resultado. No es tan sencillo”.



Finalmente, sobre el nivel de Juan Fernando Caicedo, Bobadilla comentó que “¿acaso debería ir en el arco? El delantero debe estar donde yo lo pongo, tuvo ocasiones pero no convirtió, pero anduvo bien dentro del área”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8