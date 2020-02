El hito que puso Juan Manuel Cuesta con su gol en Copa Libertadores

El ‘sueño del pibe’ es saltar al campo y, en el primer balón que toca, transformarlo en gol. Ese deseo lo llevó a la realidad Juan Manuel Cuesta, quien, con 17 años, se convirtió en el colombiano más joven en marcar en una Copa Libertadores. Lleno de emociones y con la tranquilidad del deber cumplido, Cuesta le puso la puntilla a la goleada por 4-0 del poderoso sobre Deportivo Táchira, en una noche en la que pudo brillar en el Atanasio.

“Gracias a Dios y al cuerpo técnico que me brindaron la confianza para estar en la cancha y que pudiera marcar en la Copa Libertadores. La pelota se la tiraron a (Juan) Caicedo, le pegó en un defensa y yo pude cazar el rebote”, resaltó.

Cuesta es el segundo jugador nacido en este siglo que marca en la Copa Libertadores, luego que el brasileño Rodrygo actualmente en el Real Madrid y quién jugaba en el Santos de Brasil en el 2018, convirtiera contra Nacional de Uruguay. “Tengo los pies en la tierra, sé donde estoy, jugar Libertadores es muy lindo, que en mi primer partido haya marcado es algo que me quedó marcado de por vida”, señaló el juvenil que completó tres goles en el equipo profesional.

En las categorías inferiores, a Juan Manuel le dicen el ‘alacrán’, por la efectividad que tiene a la hora de definir. Sobre ese apodo, el jugador explicó que “así me puso el profesor (Sebastián) Botero desde que estaba con él en la Sub 16. Él me enseñó la tranquilidad, la seguridad y la confianza para jugar los partidos. Día a día hemos construido una gran amistad”.

Pensando en lo que viene, ‘Eto’o’ como también le dicen en el equipo, confía que siga la senda de victorias en el DIM. “Todos los partidos son diferentes, la Libertadores pasó, el viernes hay que ir por la Liga, sumar una nueva victoria y luego ir a Venezuela, pero vamos paso a paso”.

Finalmente, el jugador valoró la confianza de Aldo Bobadilla y resaltó la importancia que le da a todo el plantel. “El profesor Aldo (Bobadilla) nos ha enseñado que no somos 11 ni 14, hay 30 jugadores y todos somos importantes, estamos muy unidos. En el terreno de juego lo estamos reflejando”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín