DIM, por el sueño de seguir en Copa Libertadores: visita a Tucumán

Deportivo Independiente Medellín visita este martes al Atlético Tucumán, por la vuelta de la tercera fase en la Copa Libertadores 2020. Tras vencer por la mínima al ‘decano’, el ‘poderoso’ viajó a tierras argentinas para buscar su pase al grupo H, donde enfrentarían a Boca Juniors de Argentina, Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela. Al frente está el equipo tucumano que lleva un invicto como local frente a equipos colombianos, con dos victorias, cinco goles anotados y uno recibido.

Tucumán a todo o nada, se juega su año deportivo



Tras igualar 2-2 el pasado sábado en la fecha 21 de la Superliga Argentina contra Lanús, Atlético Tucumán guardó titulares para recibir a Independiente Medellín. El ‘decano’ acumula nueve partidos sin ganar en el campeonato argentino y desde que eliminó a The Strongest de Bolivia en la segunda fase de la Copa Liberadores, ya suma tres juegos sin sumar victorias.



Los locales repiten los 22 jugadores convocados que viajaron a Colombia para el partido de ida, sumado a Yonathan Cabral quien no pudo viajar a Medellín por una calamidad doméstica, el defensor sería titular con el ‘decano’. En cuanto a lo que pretende con su equipo, el ‘ruso’ Zielinski expresó que "esperamos tener un buen partido a nivel individual y en lo colectivo. Fundamentalmente hacer un partido inteligente".



Por su parte, Augusto Lotti resaltó que "nosotros estamos peleando por entrar a la Libertadores y sumar para estar en zona de copas es bueno. Muchas veces se hace más difícil con toda la competencia que estamos teniendo".



Medellín se juega el partido de los 3 millones de dólares



El campeonato económico es el que Independiente Medellín quiere ganar, para eso, deberá avanzar a la fase de grupos en la Copa Libertadores. Con una diferencia de 1-0 en el marcador global, el ‘poderoso’ viajó con lo mejor de su nómina para afrontar este encuentro clave.



La derrota en el clásico antioqueño quedó atrás para los rojos, quienes ponen todo su esfuerzo en vencer al Atlético Tucumán como visitante. Otro reto que tiene el DIM, que no gana fuera de casa en torneos Conmebol desde el 25 de mayo de 2017, cuando en el estadio Monumental, DIM superó 1-2 a River Plate.



Con 20 jugadores, el equipo colombiano se desplazó el domingo 23 desde Medellín vía chárter hasta Tucumán, donde llegó en horas de la noche. Luego de una práctica y reconocimiento del



estadio José Fierro, los dirigidos por Aldo Bobadilla están listos para afrontar un desafío importante en el torneo de clubes más importante del continente.



“Nosotros vamos por la clasificación, esperamos no meternos atrás, tenemos un equipo que genera muchas opciones de gol. Ellos van a dejar espacios y nosotros debemos aprovecharlos y ser contundentes, aunque ellos son fuertes arriba, nosotros contamos con centrales muy capaces como Andrés Cadavid y Jesús Murillo. Es importantes estar atentos a la segunda pelota”, remarcó Andrés Mosquera Marmolejo.



Pese a que los delanteros no han marcado, el arquero Mosquera valora el trabajo de jugadores como Juan Fernando Caicedo que ayudan mucho en el frente de ataque. “Es un jugador que nos sostiene el balón, que no da una pelota por perdida y nos da mucha versatilidad para que otro compañero llegue a posición de gol”.



Alineaciones probables:



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Gerardo Ortiz, Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas, Ramiro Carrera; Javier Toledo, Augusto Lotti (Lucas Melano).



D.T.: Ricardo Zielinski.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Larry Angulo; Javier Reina, Juan Manuel Cuesta, Juan Fernando Caicedo.



D.T.: Aldo Bobadilla.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: José Fierro, Tucumán, Argentina.



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).



T.V.: FOX Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: juanchoserran8