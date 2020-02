Medellín afina en Libertadores: poderoso triunfo de 4-0 sobre Táchira

Deportivo Independiente Medellín superó 4-0 al Deportivo Táchira, en juego de ida por la segunda ronda en la Copa Libertadores 2020. Con un juego práctico y demoledor, el ‘poderoso’ liquidó a un equipo ‘aurinegro’ que no puso mayor resistencia.

A los 45 segundos de juego, Medellín generó la primera llegada de peligro sobre el conjunto venezolano. Una jugada colectiva entre Juan Fernando Caicedo con Javier Reina por el sector derecho, terminó en falta dentro del área que el árbitro uruguayo Leodán González no dudó en señalar el punto penal. A los dos minutos, el agredido Reina transformó la falta en el primer gol de la noche para el cuadro rojo de Antioquia.



Aumentaba el tiempo de juego y Medellín era un equipo sólido y peligroso en el área rival. Mientras que Táchira no lograba recuperar la pelota y apenas aguantaba los embates del local.



De tanto insistir, al minuto 22, llegó el segundo gol del DIM por intermedio de Larry Angulo, quien aprovechó la sociedad en ataque con Javier Reina y Caicedo en el sector derecho, el volante ‘rojo’ remató cruzado para ampliar la ventaja en el ‘equipo del pueblo’.





Medellín atacaba a placer y no levantaba el pie del acelerador, los minutos siguientes generó cuatro opciones de gol, donde le faltó a Caicedo ser más preciso a la hora de dar la puntada final. Tanta fue la insistencia, que al minuto 42 llegó el tercero por parte de Javier Reina, quien remató al borde del área en el sector derecho del arco norte con pierna izquierda.



En la etapa complementaria, Táchira adelantaba líneas, en busca del descuento y además conseguir un gol de visitante que le pudiera servir para el duelo de vuelta en San Cristóbal. Medellín controlaba el juego y atacaba a placer, aunque ya le había bajado el ritmo y se dedicaba a administrar el resultado.



Al minuto 15, Deportivo Táchira se quedó con un hombre menos, luego que el central José Velázquez fuera expulsado con doble amonestación.



Aldo Bobadilla demoró hasta el minuto 24 del segundo tiempo para hacer su primera variante, sacó a Larry Angulo, para darle paso a Juan Manuel Cuesta, poniendo un delantero más, en lugar de un volante de marca.





Un minuto después de haber sido ingresado, Juan Manuel Cuesta marcó con pierna zurda el cuarto gol para Medellín, haciendo justicia en un equipo que fue el claro dominador del partido.



Al final, Medellín consiguió un gran resultado, mostrando destellos de buen fútbol, y los 19.790 aficionados salieron contentos e ilusionados del Atanasio, con el deseo de avanzar a la fase de grupos, aunque antes deberá superar tres partidos más.



El partido de vuelta será en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, Venezuela, el próximo martes 11 de febrero, a las 5:15 p.m. hora colombiana. El ganador de esta llave, enfrentará en la tercera ronda al vencedor de la serie entre Atlético Tucumán de Argentina contra The Strongest de Bolivia.



Síntesis



Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Didier Delgado (m.79, Luis Mena), Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Larry Angulo (m.68, Juan Cuesta), Adrián Arregui, Javier Reina, Andrés Ricaurte; Maicol Balanta y Juan Fernando Caicedo (m.74, Federico Laurito).

D.T.: Aldo Bobadilla.



Deportivo Táchira: José David Contreras; Pablo Camacho, José Manuel Velázquez, Carlos Vivas, Anthony Graterol; Yeferson Velasco, Carlos Cermeño (m.68, David Zalzman), Marlon Fernández, Miguel Camargo, Jacobo Kouffati (m.46, Douglar Angarita) y Édgar Pérez (m.64, Nicolás Foglia).

D.T.: Juan Domingo Tolisano.



Goles: 1-0, m.2: Javier Reina. 2-0, m.22: Larry Angulo. 3-0, m.42: Javier Reina. 4-0, m.69: Juan Cuesta.



Árbitro: el uruguayo Leodan González. Expulsó a José Manuel Velázquez (m.62) y amonestó a Pablo Camacho, Juan Fernando Caicedo y Larry Angulo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín