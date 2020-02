Con susto, Medellín clasificó en Libertadores: perdió 2-0 con Táchira

Deportivo Independiente Medellín perdió 2-0 con Deportivo Táchira en juego de vuelta por la segunda fase en la Copa Libertadores 2020. El poderoso no lució su mejor partido y terminó angustiado frente a un aguerrido conjunto venezolano, que intentó, marcó, pero no le alcanzó remontar el 4-0 del juego de ida.

Aunque Deportivo Táchira se imponía con acciones ofensivas, con más ganas que precisión, Medellín era paciente y de a poco controlaba la pelota y sobre los cinco minutos se acercaba al arco de José Contreras, con remates de media distancia.



El juego fuerte y reiterado por parte del equipo venezolano, hacía que el ritmo se cortara cada vez que Medellín intentaba construir jugadas y se juntaban Andrés Ricaurte con Javier Reina. El marcador en contra, le jugaba una mala pasada al Táchira quien tenía que marcar cuatro goles para forzar los penales.



Medellín había perdido el control del juego y al minuto 37, Carlos Cermeño de tiro libre abrió el marcador para el Deportivo Táchira, tras un cobro que pasó la pelota por debajo de la barrera, donde no llegaba el arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Tras el gol, los locales se volcaron al ataque, mientras los colombianos no lograban reaccionar.



Táchira lograba imponerse en los duelos personales y manejaba la pelota, aunque no lograba ser profundo en ataque. Mientras que Medellín aguantaba como podía y esperaba recomponer el rumbo en el segundo tiempo.



En la etapa complementaria, Táchira se animó y mediante la media distancia, ponía en aprietos al conjunto antioqueño. La visita cuando conseguía recuperar la pelota, no era preciso y centraba su ataque en Máicol Balanta quien tenía un partido muy discreto.



Al minuto 12, una jugada colectiva derivó en un remate de media distancia con pierna derecha que exigió al arquero Contreras, quien en un gran tramo del juego era un espectador de lujo en el estadio Pueblo Nuevo que tenía poco público.



Al minuto 23, una pérdida en la mitad de la cancha, terminó en el segundo gol del Táchira, a través de Douglar Angarita, quien aprovechó un rebote que dejó Andrés Mosquera Marmolejo, luego de un remate de fuera del área de Edgar Pérez Greco. Tras el gol, Medellín no encontraba el orden y cada vez que lograba atacar, se estrellaba con la zaga contraria.



Hasta el minuto 30, Aldo Bobadilla hizo el primer cambio en el DIM. Sacó a Máicol Balanta, para darle paso a Juan Manuel Cuesta. Pese a esa variante, Medellín seguía sufriendo el partido, aguantando a un Táchira que seguía insistiendo en llegar al arco contrario.



Al final, Medellín logró avanzar de fase por lo realizado en el partido de ida. En la vuelta esperó al rival, no fue fino a la hora de atacar y terminó sufriendo un partido, donde tenía todo para liquidar la serie de entrada.



En la próxima fase, Medellín espera por el ganador de la serie entre Atlético Tucumán de Argentina y The Strongest de Bolivia, la serie la está ganando el equipo de La Paz por 2-0. La ida será en Medellín el próximo miércoles 19 de febrero.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín