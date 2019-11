Había una razón para salida de Santos Borré: jugador y DT lo revelaron

Rafael Santos Borré rozaba la gloria al notar el gol que, a pocos minutos del pitazo final en el duelo entre River Plate y Flamengo, les daba el título de la Copa Libertadores a los argentinos.

Pero inesperadamente salió de la cancha a los 74 minutos. Era el hombre más claro, más inquieto, el que se animaba a hacer algo más que defender el arco de Armani, pero lo reemplazó Pratto.



Muchos no entendieron la decisión, pero el técnico Marcelo Gallardo despejó la duda: "Después tuve 2 cambios obligados; tanto el de Borré como el de Casco fueron obligados. Ahí nos quedamos un poco con las posibilidades de ver otras opciones. Sobre todo por el cambio de Casco, que no lo esperábamos y tuvimos que optar por hacer las 2 modificaciones casi al mismo tiempo con las entradas de Pratto y Pablo Díaz".



¿Obligado por qué? El propio Santos Borré habló de la razón: “Una molestia en el isquiotibial, me estaba molestando y preferí salir para que alguien que estuviera fresco pudiera aguantar el partido… En el segundo tiempo hicimos un desgaste muy grande, la temperatura se hacía pesada para ellos y para nosotros", dijo el barranquillero.







Gallardo, simplemente, no tuvo muchas alternativas: "El ingreso de Julián Álvarez tenía que ver con que necesitaba energía para sostenernos, para no retrocedes y no darle la pelota a Flamengo. 'Nacho' estaba muy cansado, se lo sintió muy cansado en esos minutos y busqué energía en un joven jugador que nos ha dado muestras de que podía hacerlo”, explicó en rueda de prensa. Por esa razón, la necesidad del sacrificio en la marca, no ingresó nunca el otro colombiano que se esperaba y que fuera el héroe del pasado título de Libertadores contra Boca, Juan Fernando Quintero.