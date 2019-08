La Copa Libertadores sería asunto de solo dos: argentinos y brasileños

Los argentinos River Plate y Boca Juniors así como los brasileños Flamengo y Palmeiras intentarán confirmarse esta semana como semifinalistas de la Copa Libertadores de 2019 cuando disputen sus partidos de vuelta de los cuartos de final.

Los dos clubes más importantes del fútbol argentino ganaron sus respectivos encuentros de ida y la tendencia muestra que conseguirán los resultados necesarios para enfrentarse en una de las semifinales de la competición.



River se proclamó campeón el año pasado precisamente al imponerse a Boca en una final escandalosa cuyo partido de vuelta se jugó en Madrid por incidentes violentos de antisociales en Buenos Aires. La posibilidad de un nuevo superclásico argentino por la Copa Libertadores ha hecho crecer la expectativa y por lo tanto gran parte de la atención está puesta en lo que ocurra el miércoles 28 de agosto en Buenos Aires y el jueves 29 en Asunción.



En el choque de ida Boca goleó por 0-3 a Liga de Quito en la capital ecuatoriana y gracias a esta amplia ventaja afrontará el de vuelta en la Bombonera con mucha confianza, aunque no confiado.



A Liga, entretanto, solo le queda aferrarse a la posibilidad de conseguir una hazaña en el fortín xeneize, donde está obligado a ganar por 3 goles de diferencia a partir del 1-4 en el marcador, por 0-3 para forzar el desempate en los penaltis o por 4 para estar en semifinales sin apelar a ninguna otra operación matemática.







En el estadio asunceno 'La Nueva Olla', Cerro Porteño pretende voltear el adverso 2-0 ante River Plate en el Monumental con dos penaltis sancionados por la asistencia del VAR y que todavía son materia de discusión. Pero el equipo 'Millonario' ha recuperado "el ojo del tigre" y pese a que apenas ha ganado 3 de los 9 partidos disputados este año por la Libertadores, en condición de visitante siempre consiguió los resultados que necesitaba.



Los dos duelos brasileños de cuartos de final tendrán sus lances de vuelta el martes 27 cuando Palmeiras recibe a Gremio y el miércoles 28 con el Internacional-Flamengo. Palmeiras expondrá en casa su ventaja de 0-1 ante un Gremio dispuesto a tomarse la revancha, por lo que se prevé un duelo épico en una cancha como la del Allianz Parque, donde el equipo que dirige Luiz Felipe Scolari ha ganado sus 4 partidos, ha anotado 11 goles y no ha recibido ninguno.



Gremio, sin embargo, consiguió las clasificaciones a octavos y cuartos a domicilio y en el último caso con goleada por 0-3 contra Libertad en Asunción.



En Porto Alegre, Internacional confía en revertir el 2-0 que le metió Flamengo y que le costó perder el invicto de 8 encuentros en la actual Libertadores. Su campaña como local es de 3 triunfos y 1 empate en 4 salidas, lo que supone además una gran motivación. No obstante, el 'Fla' se halla en su mejor momento del año, pelea arriba en el Campeonato Brasileño y las llegadas de Europa de Filipe Luis y Rafinha, así como del entrenador portugués Jorge Jesús, le han dado un plus de jerarquía que lo acreditan como favorito.



Partidos de vuelta de cuartos de final:



27.08 Palmeiras (BRA) - Gremio (BRA) Ida: 1-0

28.08 Boca Juniors (ARG) - Liga de Quito (ECU) Ida: 3-0

28.08 Internacional (BRA) - Flamnengo (BRA) Ida: 0-2

29.08 Cerro Porteño (PAR) - River Plate (ARG) Ida: 0-2