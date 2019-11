Final copera: Flamengo, a cortar su sequía y destronar a River Plate  

La primera final a partido único en los 60 años de historia de la Copa Libertadores enfrenta este sábado en Lima al River Plate argentino, vigente campeón del torneo en busca de renovar su título, y al Flamengo brasileño, hambriento de gloria internacional tras alcanzar su primera final en 38 años.

Estos dos gigantes de Sudamérica se jugarán el cetro continental en el Estadio Monumental, de la capital del Perú, un escenario escogido con apenas tres semanas de antelación para sustituir de emergencia al Estadio Nacional de Santiago de Chile. Desde el año pasado estaba anunciada la capital chilena para acoger la final, pero la grave crisis social que atraviesa el país austral desde hace más de un mes, con protestas que dejan de momento 23 muertos y miles de heridos por la represión de las fuerzas de seguridad, obligaron a la cambiar la sede a Lima a última hora.



La situación no es nueva para River, que hace solo un año levantó la Copa Libertadores frente al Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, a donde la final se traslado después de que el partido de vuelta en Buenos Aires de la denominada "final del siglo" se suspendiera por ataques al autobús 'xeneize'.

Quinta Copa para River o segunda para Flamengo

Así, de nuevo lejos de casa, River aspira a su quinta Libertadores, la segunda consecutiva y la tercera en cinco años, lo que agrandaría la leyenda de Marcelo Gallardo como el técnico más exitoso del club de la historia reciente del club, que también ha ganado bajo su mando una Copa Sudamericana y tres Recopas. En cambio, Flamengo opta a su segundo título de Libertadores tras el conquistado en 1981 y lo hace impulsado por el efecto Jorge Jesús, el técnico portugués ex del Benfica y Sporting que ha devuelto en solo una temporada al Mengão a la primera línea del fútbol sudamericano.



La presión recae más sobre los cariocas, por los 38 años sin ganar la Copa y por los 40 millones de seguidores que esperan acabar con esa larga sequía. "Hay que dejar esa presión y entrar al campo con la mente tranquila y serena. Si controlamos nuestras emociones, tendremos mucho ganado", dijo el jueves el lateral Filipe Luís.



El brasileño reconoció que los 'millonarios' parten con una leve ventaja en esta final por la experiencia que han acumulado en finales, algo que corroboró el delantero colombiano de River Rafael Santos Borré: "Sabemos que como grupo somos fuertes en esta clase de partidos", indicó.

Con onces de gala

Ambas escuadras saldrán en principio con sus onces de gala. El equipo carioca no tiene grandes estrellas pero sí mucho talento y una delantera explosiva formada por Gabriel Barbosa, máximo goleador del torneo con siete tantos, y Bruno Henrique, que lleva cinco.



La juventud de los artilleros está compensada con la experiencia del arquero Diego Alves, ex del Almería y Valencia; y los laterales Filipe Luís, ex del Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid; y Rafinha, ex del Bayern de Múnich, quien puede convertirse en el décimo jugador en ganar Copa Libertadores y Liga de Campeones.



Por su parte, River conserva la columna vertebral del equipo que ganó el título el año pasado, con Franco Armani en el arco, Javier Pínola y Lucas Martínez Quarta en el eje de la zaga y en la medular Ignacio Martínez y Enzo Pérez, quien estará en la final tras recuperarse a tiempo de unas molestias. Hasta última hora Gallardo ha mantenido la incógnita de formar una defensa de cinco hombres con la inclusión del chileno Paulo Díaz, lo que variaría su habitual esquema 4-4-2 y obligaría a sacar de la alineación titular a algún centrocampista como Exequiel Palacios o el uruguayo Nicolás De la Cruz.

Peregrinación a Lima



En el Monumental de Lima, que tendrá un aforo de unos 60.000 espectadores para esta ocasión, cada equipo estará alentado en las tribunas por no menos de 13.000 seguidores llegados a la capital peruana desde múltiples rincones de Argentina y Brasil.



Muchos de ellos llegaron en las horas previas al encuentro tras atravesar gran parte de Sudamérica en autobús, en un trayecto de al menos tres días desde Buenos Aires y cinco desde Río de Janeiro, el mismo que deberán repetir de regreso con la euforia de la victoria o con la depresión de la derrota.

Alineaciones probables



Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Éverton Ribeiro, Gérson, Willian Arão, Giorgian De Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabriel Barbosa 'Gabigol'. Entrenador: Jorge Jesús.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pínola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Entrenador: Marcelo Gallardo.



Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: Monumental, de Lima.

Hora: 3:00 p.m.