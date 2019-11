'Apuntó y disparó': las declaraciones de Borré sobre Boca Juniors

Rafael Santos Borré se está preparando para jugar la final de la Copa Libertadores este sábado 23 de noviembre, cuando River Plate choque con Flamengo en el Estadio Monumental de Lima. El colombiano habló en la previa del partido, y se atrevió a comparar la dificultad entre las finales contra los brasileños y Boca Juniors, en el año 2018.

En entrevista con el diario 'Olé', fue cuestionado sobre la diferencia entre las finales contra Flamengo y Boca. Borré habló de las diferencias entre los dos partidos, comparando el formato para el partido definitivo, pues para este 2019 se empezaron a jugar las finales conmebol a un solo partido.



"La final con Boca fue de ida y vuelta y ahí cualquier cosa puede pasar. Sabíamos que teníamos la ventaja de cerrar de locales, aunque luego sucedió lo que ocurrió... Y en un partido único va a depender mucho de cómo estés y cómo te salgan las cosas ese día. El que esté mejor será campeón" aseguró el exjugador de Deportivo Cali.

Sin embargo, se insistió en una respuesta sobre que partido sería más complicado, si el que se va a disputar en el Monumental de Lima o el jugado contra los xeneizes en el Santiago Bernebéu. "Sí, claro que es más difícil una sola final. Son 90 minutos, está todo puesto ahí y no tenés revancha", aseguró.



También reveló que no ha logrado olvidar el no jugar la final de Libertadores 2018, por acumulación de amarillas. No obstante, afirmó que debido a este hecho siente que esta final es muy especial.



"Es algo que todavía me cuesta olvidar. Por no haber podido estar en ese partido, por no haber podido ayudar a mis compañeros en ese momento. Pero luego recuerdo la felicidad que viví y se me pasa todo. Ahora Dios me da la oportunidad de jugar una final de Libertadores. Y ojalá que Dios tenga lo mejor para nosotros", contó.

También habló de la superioridad de River sobre Boca en los últimos tiempo, luego de cinco eliminaciones en torneos argentinos y suramericanos. Según el colombiano, un factor importante es la fortaleza mental del equipo millonario para las instancias definitivas.



"Yo creo que cuando marcas una pauta como lo hicimos nosotros en estos duelos con Boca, cada vez que vas a enfrentarte con tu rival te empieza a generar dudas. Logramos eso y tiene mucho mérito porque a medida que ellos fueron cambiando jugadores y entrenadores, a nosotros también se nos fueron yendo jugadores importantes. Pero seguimos manteniendo nuestra idea y personalidad a la hora de jugar esos partidos. Eso no es fácil", aseguró.

Por último, el exjugador de Atlético de Madrid se refirió a la posibilidad de regresar al fútbol de Europa, afirmando que por ahora solo piensa en River y ganar la mayor cantidad de títulos posibles, pero no descarta volver al viejo continente.



"Cuando llegué a River tenía la mentalidad de querer ganar todo con esta camiseta y estamos en ese camino, en el de querer conseguir todos los objetivos. Ojalá nos dé para conseguirlos. Obviamente uno nunca está cerrado a que llegue algo bueno para uno en lo personal, pero, como te digo, por ahora estamos felices aquí", cerró Santos Borré.