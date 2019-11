Gabigol no cree en mufas: agónico triunfo de Flamengo, campeón de Copa

Flamengo ganó por 2-1 en un agónico triunfo en la final de la Copa Libertadores contra River Plate y fue el nuevo campeón del torneo, que se jugó por primera vez con final única en Lima. 'Gabigol', de polémica, anotó un doblete en menos de cinco minutos al final del compromiso.



El brasileño tocó la Copa al inicio del partido y empezaron las mufas, diciendo que el conjunto de Flamengo perdía la final por la mala suerte que daba. Ahora, el delantero anotó un doblete en menos de cinco minutos al final del juego y le dio el triunfo al 'Fla'.

Desde muy temprano, al minuto 14, el cuadro de la banda cruzada empezó a brillar en el juego gracias al colombiano y a sus compañeros. Borré, quien jugó su partido 100 con River Plate y marcó su tanto número 30, recibió el balón dentro del área y se llevó la primera anotación del partido.



Luego de esto, empezó el sufrimiento. Con un estadio lleno, 50-50 de hinchas argentinos y brasileños, Flamengo empezaba a sumar futbolistas al ataque y daba peligro en la zona del pórtico de Franco Armani, quien defendió como se debía desde el inicio, pero que no alcanzó hasta el final.



Juan Fernando Quintero, por su parte, estaba en el banco de suplentes y finalmente no tuvo el visto bueno de Marcelo Gallardo para entrar, por lo que no pudo actuar en esta final de la Libertadores.



Sin embargo, el equipo millonario se fue abajo en la segunda mitad y empezó a pecar con errores en su área. El conjunto brasileño se fue encima y advirtió en el arco de Armani, quien tenía una gran noche.



Al final del partido, llegó la solución para Flamengo. Gabriel, 'Gabigol', anotó tras una gran jugada al minuto 89 y dejaba todo en el alargue para definir al nuevo finalista. Sin embargo, él mismo no 'quiso jugar más' y terminó con la noche del 'Muñeco' y de River.



Al 92, 'Gabigol', ganó dentro del área contra Javier Pinola y anotó, en menos de cinco minutos, el 2-1 de Flamengo sobre River Plate, que se coronó como el nuevo campeón del torneo.



Así, los brasileños tuvieron un sufrido y agónico triunfo que les dio la copa y se la quitó al equipo de los colombianos, que no lograron celebrar el bicampeonato.