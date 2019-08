La espectacular jugada de Villa y el remate que devolvió el travesaño

El delantero colombiano Sebastián Villa volvió a tener acción con Boca Juniors este miércoles, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, al que derrotó en la ida, hace una semana por 0-3 en la capital ecuatoriana. Villa se vio favorecido por la lesión de Eduardo ‘Toto’ Salvio e ingresó en el minuto 44.

La jugada más importante para el colombiano la tuvo en el minuto 57 cuando recibió un pase largo de Tévez, hizo un buen control con la derecha, dejó en el camino a dos rivales para sacar un potente remate de zurda que hizo estremecer la portería defendida por Adrián Gabbarini.

😲⚽🇦🇷 La más clara de @BocaJrsOficial en todo el partido: asistencia de #Tevez y definición de #Villa al travesaño. pic.twitter.com/tYazu1oQ34 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 29, 2019



Villa no jugaba en Copa Libertadores desde el 10 de mayo pasado, cuando recibió al Athletico Paranaense de Brasil, en la fase de grupos. En total, en la Libertadores, Villa tiene seis apariciones, cinco tomo titular y no ha podido anotar.



Los otros colombianos, Jorman Campuzano y Frank Fabra estuvieron en el banco, pero no tuvieron minutos en este encuentro.



El partido se mantuvo 0-0 y Boca avanzó a la semifinal de la Copa Libertadores con el global de 3-0. El rival de Boca saldrá del ganador de la eliminatoria entre River Plate y Cerro Porteño, que gana el equipo argentino 2-0 y se definirá este jueves, en Asunción.