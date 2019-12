¡Ardiente Suramericana! Así fue la 'suerte' de los equipos colombianos

Terminó el sorteo para la primera fase de la Copa Suramericana y se definieron los rivales que tendrán los equipos colombianos en este campeonato: Nacional, Cali, Millonarios y Pasto.



Algunos con mejor suerte que otros ya tienen todo definido para empezar este torneo internacional que tanta expectativa genera.

Así quedaron las llaves de los clubes del país:

Nacional vs. Huracán (termina como visitante)



Bolivia 3 vs. Millonarios (termina el azul como visitante)



River Plate (Paraguay) vs. Cali (cierra como visitante)



Huachipato vs. Pasto (finaliza como local)