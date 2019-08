La Equidad no aguantó y perdió en Brasil, pero quedó con vida en Copa

La Equidad empezó ganando pero no pudo mantener la victoria conseguida desde muy temprano. El conjunto colombiano perdió por 2-1 contra Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Copa Suramericana y terminó con 10 jugadores. Sin embargo, se mantiene con vida debido a que logró sumar un tanto en su visita.



Desde muy temprano el cuadro asegurador ganó un penal a favor y David Camacho transformó el remate en gol, para gritar e ilusionar a Colombia en el torneo internacional.

Incluso tuvo varias llegadas importantes a mano de sus atacantes con Ethan González y Camacho, pero no finalizaban bien la última jugada.



Jair, por su parte, le dio el empate al minuto 28 al conjunto brasileño luego de un rebote que quedó dentro del área y que causó el 1-1 en ese entonces. Novoa, de buena actuación, no logró llegar al remate.



El segundo tiempo fue el debacle para La Equidad, que se quedó con 10 por la expulsión de su goleador González a pocos minutos de iniciar la segunda mitad. Además, le anotaron el segundo tanto.



Incluso, el cuadro asegurador tuvo un penal en contra al 66 que tapó Novoa y que Oliveira anotó en el rebote. Sin embargo, revisando el VAR, el juez decidió que se adelantaron los brasileños y el balón terminó a favor de los colombianos.



Sin embargo, el equipo de la capital no logró mantener el resultado y no aguantó la presión con 10 jugadores. Tras un remate que le hizo un extraño, también con complicidad de Novoa, Elías puso el 2-1 final en la Copa Suramericana.



El partido de vuelta será el 27 de agosto a las 7:30 p.m. en El Campín. Aunque el cuadro asegurador perdió, se lleva un importante gol de visitante para quedar con vida en la llave de vuelta de los cuartos de final de la Suramericana.