Los aciertos que tienen al Cali en la siguiente fase de Suramericana

Deportivo Cali, siendo muy superior futbolísticamente, le ganó con lo justo este miércoles 1-3 al River Plate, de Paraguay, y obtuvo su tiquete a la segunda ronda de la Copa Suramericana.

Después de haber logrado un 2-1 en Palmaseca, el común denominador en ambos encuentros fue que el cuadro vallecaucano desperdició una gran cantidad de opciones que le hubieran permitido superar la serie con más holgura en materia de anotaciones.

Sin demeritar el doble triunfo del conjunto orientado por Alfredo Arias, la diferencia entre uno y otro quedó de manifiesto, tanto en Colombia como en Paraguay, porque el juego colectivo de los verdiblancos superó los pocos intentos aéreos que tuvo el equipo ‘guaraní’.



El próximo rival del elenco vallecaucano se conocerá en mayo, cuando se decanten los equipos que lleguen eliminados de la Copa Libertadores.

Acertada estrategia. Alfredo Arias había estudiado bien las limitaciones de su adversario y salió a ahogarlo en su propia zona. En 20 minutos le había llegado en cuatro acciones importantes, siempre manejándole el balón.



Aunque en el comienzo del segundo tiempo hubo una leve reacción de los paraguayos, la idea no se perdió y el Cali consiguió las dos anotaciones que le dieron confianza para asegurar los tres puntos y la clasificación a segunda fase del campeonato. Luego, hubo tiempo para reservar jugadores clave de cara al clásico del sábado frente al América por la Liga colombiana.

Cali mostro buen juego en su visita a River Plate de Paraguay. Foto: EFE

Defensa concentrada. Fueron pocas las llegadas de River Plate sobre el arco de David González, que aparte de recibir una buena asistencia de su defensa, estuvo bien en dos acciones del cuadro albirrojo.



Buen trabajo en contención. Andrés Colorado y Andrés Balanta conformaron una dupla inexpugnable en la mitad de la cancha, permitiendo que Carlos Lizarazo y Agustín Palavecino jugaran con mayor tranquilidad, sin preocuparse por ayudar a marcar, y organizaran los ataques verdiblancos.

Superior a su rival. No era ningún descubrimiento que el Cali colectivamente era más que su rival, y lo ratificó en ambos partidos. Incluso, en el de este martes tuvo muchas más oportunidades de anotar que en Palmaseca, gracias a la estrategia de Alfredo Arias.



Palavecino, claro y goleador. Mientras Deiber Caicedo estuvo nublado para convertir, el argentino Agustín Palavecino no solo fue el eje de su equipo, sino que anotó dos de los tres goles de la victoria en Asunción.



El primero fue un penalti que le pitaron al arquero Pablo Gavilán Ángelo Rodríguez y luego sacó un remate templado que no vio Gavilán. Así, evidencia que quiere volver a sus grandes actuaciones del semestre pasado.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces