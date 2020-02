Cali no desentona y continúa en Suramericana: venció 1-3 a River Plate

Deportivo Cali derrotó 1-3 este martes al River Plate, de Paraguay, y se clasificó a la segunda ronda de la Copa Suramericana, tras el partido de vuelta en el Estadio Luis Alfonso Giagni, de Asunción.





El elenco dirigido por Alfredo Arias fue netamente superior en dominio y opciones de gol, pero tal como sucedió en Palmaseca, en el primer tiempo careció de claridad para ampliar la diferencia ante un rival muy liviano que prácticamente no inquietó a David González. En el complemento, amplió la cuenta para terminar el encuentro con tranquilidad.



Pasaron 42 años para que el elenco verdiblanco ganara en tierras paraguayas, ya que la única vez que lo había hecho fue en 1978, en Copa Libertadores, 0-4 sobre Cerro Porteño.



En esta ocasión, había sido más incisivo en ataque el conjunto colombiano, tocando constantemente el balón y buscando por todos los lados hacerle daño a River, con el buen trabajo en el armado de Carlos Lizarazo y Agustín Palavecino, mientras que Ángelo Rodríguez se notaba con su movilidad y ensayó con un remate tempranero que alertó de la intención de los visitantes.



A los 13 minutos, precisamente Rodríguez consiguió el tanto de la ventaja, luego de que Balanta rematara, Palavecino –gran figura del compromiso– tomó el rebote y habilitó al atacante sanandresano en el área para que pusiera a celebrar a su equipo, con un potente remate arriba.



Pero las acciones no pararon allí. Palavecino tuvo un remate que se perdió por centímetros del palo izquierdo de los ‘guaraníes’. Y luego fue Rodríguez el que sacó un derechazo peligroso. Deiber se aproximó también a los 25 con otro disparo de zurda, por encima del horizontal.



Juan Gauto intentaba organizar en el local, pero no le alcanzaba ante la buena marca del cuadro verdiblanco con Andrés Colorado y Andrés Balanta. Apenas a los 41 minutos se gestó la primera llegada de los locales, cuando David González atenazó bien un remate de media distancia, y a los 43 estuvo concentrado el guardameta antioqueño para contener otro balón por derecha de Dionicio Pérez.



Casi enseguida, Deiber Caicedo desperdició su tercera oportunidad en el pórtico paraguayo, por querer jugarse la individual. En resumen, el elenco caleño produjo más de una decena de llegadas y se fue al descanso solo con un gol en su favor.



El panorama en el complemento no varió. Incluso el Cali estuvo cerca del segundo con otros dos remates de Palavecino, el último de ellos desviado sobre el poste izquierdo de Gavilán.



Caicedo desperdició otra aproximación y en la salida River Plate encontró el empate a los 8 minutos, cuando Dionicio Pérez conectó un cabezazo al ganarle a la zaga ‘azucarera’. Aquella frase de que “aquel que no hace los goles, lo ve hacer”, se confirmó en la paridad para los anfitriones.



Ramón Sosa volvió a asustar y González envió el esférico al tiro de esquina, salvando a su equipo. Sin embargo, esos arrestos no le alcanzaron para seguir de largo.



A los 21, falta del arquero Pablo Gavilán sobre Ángelo Rodríguez en el área, el árbitro dio penalti y cobró dos minutos después Palavecino para el 2-1, engañando al arquero sobre el palo izquierdo.



Con el marcador adverso, los paraguayos se fueron en busca de la igualdad y dejaron espacios que el Cali copó para tocar el balón.



En el epílogo del juego, sobre 44, Palavecino marcó el 1-3 con un remate templado que dejó quieto a Gavilán, tras recibir pase de Lizarazo.



Deportivo Cali debe esperar hasta mayo para conocer su rival en la segunda fase de este torneo, ya que varios equipos llegarán después de quedar eliminados en Copa Libertadores.



Síntesis



River Plate (Paraguay) 1-3 (2-5) Cali



River Plate (Paraguay): Pablo Gavilán; Richard Fernández, Gustavo Giménez, Darío Cáceres, Álvaro Pereira; Ramón Sosa, Emiliano Agüero, Juan Gauto, Rodrigo Aborno; Alberto Contrera, Dionisio Pérez.

Cambios: Óscar Jiménez por Darío Cáceres (23 ST), Diego Barreto por Emiliano Agüero (32 ST).

D.T.: Marcelo Philip.



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Andrés Balanta, Agustín Palavecino, Carlos Lizarazo; Deiber Caicedo, Ángelo Rodríguez.

Cambios: Harold Gómez por Darwin Andrade (14 ST), Iván Ibáñez por Ángelo Rodríguez (22 ST) y José Enamorado por Deiber Caicedo (29 ST).

D.T.: Alfredo Arias.



Goles: 0-1: Ángelo Rodríguez (13 PT). 1-1: Dionicio Përez (8 ST, de cabeza). Agustín Palavecino (23 ST, de penalti). 1-3: Agustín Palavecino (44 ST).



Amonestados: Emiliano Agüero (23 PT), Pablo Gavilán (22 ST), Alberto Contrera (26 ST), Richard Fernández (38 ST) por River Plate. Darwin Andrade (35 PT), por Cali.



Estadio: Luis Alfonso Giagni, de Asunción.



Árbitro: Raphael Claus (Brasil)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces