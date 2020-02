Cali, por un dulce sorbo en Copa Suramericana contra River Plate

Deportivo Cali iniciará este martes (7:30 p.m.) en Palmaseca su novena participación en Copa Suramericana frente al River Plate, de Paraguay, luego de ganarle el clásico vallecaucano al América.

El conjunto verdiblanco sale como favorito en una llave que se definirá la próxima semana en Asunción, ante un adversario que regresó a primera división el año pasado y tiene su primera participación internacional.



Seguramente, el técnico Alfredo Arias mantendrá la formación titular que se impuso el sábado en la Liga I-2020, que poco a poco va tomando la forma futbolística que quiere el entrenador uruguayo.



La defensa, comandada por el arquero David González –quien atraviesa un gran momento–, se muestra más sólida, mientras que la generación en el mediocampo se hace más fluida con la posesión de la pelota. También es importante ver la adaptación de Jhon Vásquez en la parte ofensiva por su velocidad, en vista de que Ángelo Rodríguez debe recuperarse de una lesión muscular.



El Cali tiene una tarea pendiente en este certamen, en el que ha disputado 28 partidos, de los cuales ha ganado 9, empatado 8 y perdido 11; con 31 goles a favor y 28 en contra, lo que significa 35 unidades de 84 posibles, para una producción del 41.7%.



Para motivar el acompañamiento de los aficionados, el Departamento de Mercadeo de la institución lanzó una promoción consistente en que los abonados o quienes comparan su entrada para el partido, podrán ingresar con un acompañante.



Igual a lo que han manifestado los anteriores entrenadores, Arias dijo que se enfocará en conseguir los mejores resultados en la Suramericana: “Todos los campeonatos deben ser prioridad, luego miraremos las cargas cómo están, pero todo lo dirá el camino. No nos podemos adelantar, esperamos que los resultados se den”.



Sobre la filosofía de juego del rival, señalo que “cada vez que recupera el balón sale rápido hacia arriba, también tiene fortaleza en el juego aéreo, como tradicionalmente lo manifiesta el fútbol paraguayo. Siempre me gusta observar el rival, darles la mayor información a mis jugadores, pero quiero pensar que todo va a pasar por lo que hagamos nosotros”.



Acerca de mover su plantilla, agregó que “lo deseable sería poder rotar y que compitan todos los jugadores, pero eso lo haces cuando un equipo ya tiene la idea consolidada. Llevamos cuatro partidos y una vez logremos identificar un equipo, haremos rotación para descansar. El equipo está en el mejor porcentaje para un partido de esta índole, pero en el ideal aún estamos lejos del porcentaje que quiero del equipo”.



El River Plate paraguayo



Este es no es propiamente uno de los considerados grandes del balompié guaraní, pero no se puede menospreciar. Juega bastante al contrataque y mete muchos balones en el juego aéreo. Su entrenador es el argentino Marcelo Philip, quien llegó al club en octubre del año pasado.



El jugador más reconocido con que cuenta es el internacional Álvaro Pereira, lateral izquierdo uruguayo de 34 años y un importante recorrido en clubes europeos.



Los refuerzos del equipo rojiblanco este año fueron el lateral izquierdo Richard Adrián Salinas, el zaguero central Matías Maidana y el volante Justo Roa. Las bajas para este encuentro son: Marcelo González, por lesión muscular, y Silvio Torales, decisión técnica.



Probables formaciones:



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduard Caicedo (Richard Rentería), Darwin Andrade; Andrés Colorado, Juan Daniel Roa, Jhon Vásquez, Agustín Palavecino, Deiber Caicedo, Jesús Arrieta (Kevin Velasco).



D.T.: Alfredo Arias.



River Plate (Paraguay): Pablo Gavilán; Richard Fernández (Mario Zaldivar), Gustavo Jiménez, Álvaro Pereira, Rodrigo Alborno; Ramón Sossa, Emiliano Agüero, Armando Vera (Alberto Contrera), Justo Roa; Marco Prieto, Dionicio Pérez (Óscar Jiménez).



D.T.: Marcelo Philip.



Estadio: Palmaseca



Hora: 7:30 p.m.



Transmite: Directv



Árbitro: Diego Haro (Perú)



Asistentes: Michael Orué y Coty Carrera