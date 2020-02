Cali viaja a Asunción para la clasificación en la Copa Suramericana

Deportivo Cali se desplazará este sábado a Asunción para disputar el martes 25 de febrero (7:30 p.m.) el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa Suramericana 2020 frente a River Plate, de Paraguay.

Los vallecaucanos ganaron 2-1 en la ida, un resultado apretado, pero aspiran a mantener su buen juego como visitantes para repetir una victoria, o como mínimo lograr un empate para clasificar directamente y evitar otro tipo de definición.



El técnico Alfredo Arias ha demostrado que le gusta la posesión del balón y a partir de allí propone ofensivamente. De hecho, el compromiso en Palmaseca debió terminar con una mayor diferencia de gol en favor de los verdiblancos.



Durante esta semana el plantel trabajó repetidamente en cobros de pelota quieta y presión en el mediocampo, porque lo que quiere es ahogar a River Plate desde la salida y dar el golpe certero cuando se produzcan las opciones.



Una de las inquietudes es si Arias mantendrá sus dos recuperadores, que podrían ser Andrés Colorado y Juan Daniel Roa, o si, por el contrario, le suma otro que podría ser Andrés Felipe Balanta. También está la posibilidad de Carlos Lizarazo, quien le ha respondido con sacrificio y gol cuando ha estado en la cancha.



Precisamente, Balanta regresó de su participación con la Selección Colombia Sub 23 en el Preolímpico y ya está en buena forma en caso de recibir el espaldarazo: “Me siento muy contento de haber llegado, el proceso de adaptación no fue fácil, porque venía de una para en la Selección, pero es muy satisfactorio haber tenido la oportunidad que me dieron el sábado, el profesor es una persona de carácter que le gusta mucho jugar con la pelota al piso y eso no se me dificulta porque todos me han acogido muy bien”.



Sobre sus compañeros de posición, enfatizó que “me alegra mucho por lo que está pasando con Colorado, se lo merece, está trabajando muy bien. Tenemos que fortalecer eso con Jhojan (Valencia) Roa (Juan Daniel), todos estamos en un buen nivel, hay que ser profesionales y esperar la oportunidad, siempre trato de dar lo mejor de mí para el beneficio del equipo. El puesto se gana cada día y ya será decisión del ‘profe’, que a veces juega con un volante, en otras con dos”.



Sobre lo que se imagina del encuentro del martes en Asunción, finalizó: “Tuve la oportunidad de ver ese equipo, es aguerrido, no le vi mucha sorpresa, pero en su país se puede hacer muy fuerte y nosotros tenemos que estar atentos y hacer una excelente presentación”.



Ángelo Rodríguez se recuperó de su dolencia muscular y seguramente va a reaparecer, en sustitución del expulsado Jhon Vásquez. Los demás integrantes del grupo están disponibles para el esquema que utilice el uruguayo Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces