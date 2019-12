¡Todo definido! Así quedaron los grupos de la Copa Suramericana 2020

Se define el camino para los equipo que aspiran a ganar uno de los torneos más importantes a nivel suramericano, que tendrá por parte de Colombia a Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Deportivo Pasto como representantes del FPC.



Un total de 44 equipo definen su futuro en el torneo continental, que el próximo año entregará un cupo al Mundial de Clubes del 2021, bajo el nuevo formato que utilizará la Fifa.

Así serán los cruces:



-Coquimbo Unido (CHI) vs Aragua (VEN).



-Bolivia 4 vs. Vasco Da Gama (BRA).



-Bolivia 2 vs. Emelec (ECU).



-Plaza Colonia (URU) vs. Zamora (VEN).



-Bolivia 1 vs. Melgar (PER)



-River Plate (URU) vs Atlético Grau (PER).



-Unión de Santa Fe (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA).



-Nacional (PAR) vs. Bahía (BRA).



-Fenix (URU) vs. El Nacional (ECU).



-Huracán (ARG) vs. Atlético Nacional (COL).



-Sol de América (PAR) vs. Goiás (BRA).

-Sportivo Luqueño (PAR) vs. Minero de Guayana (VEN).



-Vélez Sarfield (ARG) vs. Aucas (ECU).



-Bolivia 3 vs. Millonarios (COL).



-Lanús (ARG) vs. Universidad Católica (ECU).



-River Plate (PAR) vs. Deportivo Cali (COL).



-Argentinos Juniors (ARG) vs. Sport Huancayo (PER).



-Unión La Calera (CHI) vs. Fluminense (BRA).



-Huachipato (CHI) vs. Deportivo Pasto (COL).



-Audax Italiano (CHI) vs. Real Garcilaso (PER).



-Independiente (ARG) vs. Fortaleza (BRA).



-Liverpool (URU) vs. Llaneros de Guanare (VEN).