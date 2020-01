Atención embajadores: así es el rival de Millonarios en Suramericana

Millonarios regresa a la Copa Suramericana luego de su participación en el año 2018, cuando fue eliminado a manos de Independiente Santa Fe. En el 2020 logró clasificar nuevamente al torneo continental, y tendrá que enfrentar a Always Ready de Bolivia.



Los dirigidos por Alberto Gamero iniciarán la llave como locales, por lo que tendrán que sacar una ventaja importante en el partido de ida para no sufrir apuros en el partido de vuelta, pues el equipo boliviano intentará aprovechar la altura para hacerle daño a los azules.



Además, Always Ready ya se piensa en su participación internacional, por lo que se reforzaron con el arquero de la selección de Bolivia Carlos Lampe y el colombiano Johan Arango.



Estos son los datos de Always Ready durante la temporada 2019:

-Partidos jugados: 52



-Partidos ganados: 21



-Partidos empatados: 11



-Partidos perdidos: 20



-Goles a favor: 104



-Goles en contra: 83



-Gol diferencia: 21



-Puntos en el año: 74



-Promedio de edad del equipo: 30,7



-Jugadores en selección: 6



-Valor de plantilla en el mercado: 2,33 millones de euros.



-Estadio: Coloso de Villa Ingenido de El Alto (4090 msnm)