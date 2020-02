Victoria para tomar confianza: lo mejor de Millonarios en Suramericana

Millonarios logró un importante triunfo en la Copa Suramericana este jueves al superar 2-0 a Always Ready en el juego de ida de su serie. Al azul le faltó contundencia en el frente de ataque, pero tuvo una buena presentación en el estadio El Campín.



Este fue el tercer partido de Millonarios en condición de local en la temporada y fue en el que tuvo mejor presentación. Pasó pocas dificultades en defensa, mientras que en ataque mostró una vez más su buena cara.

* Dos hombres a destacar en este partido son Breiner Paz y Omar Bertel. Son los dos jóvenes de la cantera, aunque ya han tenido varios partidos con el primer equipo. En este encuentro tuvieron una muy buena presentación y se mostraron seguros en el campo. Paz estuvo fino en los cierres y para salir jugando demostró gran técnica. Bertel no pasó dificultades en defensa y en ataque aportó con buenos pases que no pasó.



* Mackalister volvió a ser importante en Millonarios. El bogotano claramente no es un conductor del esférico que recorra varios metros, pero sí es un hombre que le permite clarificar las opciones de gol al embajador. Además anotó un buen gol.

* El sector izquierdo se perfila como el más fuerte. Hansel Zapata está ganando mucho protagonismo dentro de la plantilla como el hombre de los pase gol, pero en este juego también estuvo fino para definir la jugada de gol que le quedó en sus pies.



* Los bolivianos no se caracterizan por ser los mejores en el juego aéreo y Millonarios también supo aprovechar eso. En defensa se plantó bien y en ataque creó opciones de gol, incluso con Silva.



* La victoria sirvió para que Millonarios le diera más minutos a jugadores como Diego Godoy y Jorge Rengifo, dos hombres en los que confía Gamero para tener variantes en el frente de ataque.