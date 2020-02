Gran victoria, que pudo ser mayor: Millonarios venció a Always Ready

Millonarios logró una ventaja en la Copa Suramericana este jueves: venció 2-0 a Always Ready en el partido de ida, que se disputó en El Campín. Aunque esta es una buena ventaja, por la superioridad mostrada en el campo, el azul pudo celebrar más goles, pero le faltó eficacia.

Mackalister Silva abrió el marcador a los cinco minutos. Elvis Perlaza cobró un tiro de esquina y en el primer palo apareció el volante bogotano para anotar de cabeza el 1-0.



Millonarios no paró ahí y siguió buscando con insistencia el segundo gol. José Ortiz y Ayron del Valle estuvieron cerca de anotar, pero sus remates se fueron desviados y no pusieron en aprietos al portero Carlos Lampe.



Fue al 31 que llegó el segundo gol del encuentro. Un balón elevado confundió a los defensas de Always Ready, pero más atento estuvo Hansel Zapata para quedarse con el balón y rematar para así celebrar el 2-0.



Una más tuvo Millonarios para irse al descanso con una ventaja más amplia. Ayron del Valle remató desde fuera del área y estrelló el balón en el palo izquierdo de Lampe. El descanso llegó con victoria para el embajador por 2-0.



Los bolivianos quisieron sacudirse en el inicio del segundo tiempo y con un remate de media distancia de Samuel Galindo hizo estirar a Wuilker Faríñez por primera vez en el partido.



Pero hasta ahí llegó la presencia ofensiva de Always Ready porque una vez más Millonarios tomó posesión del esférico y empezó a tener posesión del esférico desde los defensas. Bréiner Paz se mostró seguro para salir con el esférico en los pies.



Pero Paz no fue el único joven que se destacó. Por el sector de la izquierda Omar Bertel se proyectó bien en varias oportunidades e incluso mandó un balón a ras de césped que ni José Ortiz ni Ayron del Valle pudieron rematar estando en el área chica.



Millonarios probó variantes posicionales, pero no tácticas. Entraron José Rengifo, Diego Godoy y Steven Vega, en el lugar de Ayron del Valle, Hansel Zapata y Mackalister Silva.



Pero los cambios no dieron muchas más variantes en ofensiva y, las pocas veces que llegaron al área de los bolivianos, Ortiz no estuvo fino para definir.



Millonarios logró la ventaja en condición de ventaja y ahora deberá defenderla el 20 de febrero en el estadio Hernando Siles, de la Paz, donde se jugará el partido de vuelta. A su ventaja está que ese no es el escenario en el que habitualmente juega Always Ready.