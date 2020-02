Nacional muestra casta en Suramericana: sólido triunfo sobre Huracán

Atlético Nacional goleó 3-0 a Huracán de Argentina, en juego de ida por la primera fase en la Copa Suramericana 2020. Los colombianos fueron seguros en defensa, generaron peligro y fueron letales en el ataque. Con goles de Daniel Muñoz, Jefferson Duque y Vladimir Hernández, los dirigidos por Juan Carlos Osorio se ilusionan con avanzar a la siguiente fase.

Los primeros minutos de juego fueron de estudio para ambos rivales, mientras Huracán contenía los ataques de Nacional, los ‘verdolagas buscaban por dónde lastimar a su rival.



Las bandas eran los sitios predilectos para el ataque de los locales, con el pasar de los minutos era un equipo más profundo, al minuto 12, Jefferson Duque no pudo conectar un mano a mano, tras un pase filtrado de Andrés Andrade. Los colombianos seguían insistiendo en el arco contrario, mientras que el ‘globo’ aguantaba como podía.



Tanta fue la insistencia, que al minuto 30, Nacional abrió el marcador por intermedio de Daniel Muñoz, quien fabricó la jugada desde su área por el sector derecho y tras una serie de pases, el capitán llegó al corazón del área rival como un centro delantero, para empujar la pelota al fondo de la red.



Tras el gol, el monólogo verde aumentaba sobre un pálido Huracán que hacía agua en su defensa. Al minuto 37, nuevamente por el sector derecho, entre Yerson Candelo y Andrés Andrade combinaron para que Jefferson Duque aumentara el marcador a la salida del arquero paraguayo Antony Silva.



Pero el aluvión verde no cesó y al minuto 41, llegó el tercero para los locales por intermedio de Vladimir Hernández quien definió a arco libre, luego que Jefferson Duque eludiera al arquero Silva.



En la etapa complementaria, Nacional seguía atacando con la esperanza de sumar más goles en el marcador global. Antes de los 15 minutos, el visitante agotó sus cambios, los locales seguían dominando el partido y atacando por todos los flancos.



Con el pasar de los minutos, Nacional bajó el ritmo y la intensidad en el juego, mientras que Huracán recuperaba la pelota. Al minuto 30, un centro desde el sector derecho lo conectó Nicolás Cordero, pero José Cuadrado estaba atento para contener la esférica.



Al final, Atlético Nacional le bastó el primer tiempo para liquidar el partido. Por parte de Huracán, no encontró la manera de agredir a su rival y se conformó con que no le marcaran más goles.



El partido de vuelta será el próximo miércoles 19 de febrero, en el estadio Tomás Ducó de Buenos Aires, Argentina. A las 5:15 de la tarde hora colombiana.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín