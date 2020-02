Nacional y Huracán, a la revancha: ¡a firmar avance en Suramericana!

Atlético Nacional visita este miércoles a Huracán de Argentina, desde las 5:15 de la tarde, por la vuelta de la primera fase en la Copa Suramericana 2020. Con una ventaja de 3-0, los dirigidos por Juan Carlos Osorio viajaron a territorio argentino para liquidar la serie. Al frente está el ‘globo’ que no tiene nada que perder y busca volver a ganar un partido, algo que no hace desde octubre de 2019.



Huracán, con novedades quiere dar la sorpresa en la Copa



Sin Norberto Briasco por lesión y con varios cambios en su nómina inicialista, Huracán buscará con su gente, lograr la hazaña de remontar y avanzar de fase en la Copa Suramericana. Los dirigidos por Israel Damonte no vienen bien en el campeonato argentino, donde no ganan desde el clásico contra San Lorenzo, el pasado 20 de octubre de 2019 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



“Veremos el partido de vuelta, Atlético Nacional tiene una diferencia importante, pero los partidos hay que jugarlos. Nosotros debemos estar preparados de la mejor manera”, comentó Damonte quien están buscando la manera de terminar con decoro en la Superliga Argentina, donde restan tres jornadas para finalizarlo.



En cuanto al rival, Damonte expresó que “Nacional es un equipo que sabe a lo que juega, que ataca mucho, es muy físico. Pudimos controlarlo durante 10 minutos en el partido de ida. Después del primer gol, nos superaron ampliamente”.

Nacional, a confirmar su buen momento como visitante

Con dos victorias en el mismo número de encuentros por Liga jugando por fuera del Atanasio, Atlético Nacional viajó a Argentina con la convicción de mantener su senda victoriosa, esta vez en la Copa Suramericana. Aunque va con ventaja en la serie, luego de haber ganado 3-0, los ‘verdolagas’ no se confían y esperan repetir lo conseguido el 23 de febrero de 2016, cuando se impuso 0-2 contra Huracán en el debut por Copa Libertadores, torneo que alcanzaron por segunda vez ese año.



No hubo sorpresas por parte de Juan Carlos Osorio en el grupo de viajeros. Con respecto al partido de Liga frente al Deportivo Cali, retornaron elementos como Yerson Candelo y Helibelton Palacios, quienes podrían ser inicialistas. Otro jugador que podría tener su debut internacional es el arquero Aldair Quintana, quien espera mantener su arco en cero y que esto garantice para seguir en carrera por la otra mitad de la gloria.



“En Copa Suramericana hay más ritmo de juego, en el partido de ida en Medellín, la terna arbitral fue excelente. El juego fue muy fluido y fue muy justos con ambos. Esta es una gran oportunidad para competir y representar de la mejor manera nuestro fútbol. La llave aún no está definida, debemos salir a respetar el rival, equipararles el ímpetu y con nuestro fútbol conseguir un resultado favorable”, remarcó Osorio.



Por su parte, Andrés Andrade destacó el nivel de su rival, “ellos van a jugarse el todo por el todo, deben salir a ganar. Nosotros debemos tener la tranquilidad de aguantar la avalancha que van a tener ellos y salir a marcarles un gol, que le signifique a ellos que nos valga el doble”.



Ya son cinco partidos en los que Nacional y Huracán se han enfrentado por torneos Conmebol. El balance es de tres triunfos para los colombianos y dos empates. Jugando en Argentina, Nacional marcó dos goles y no ha recibido por parte del conjunto de Parque Patricios.

Probable alineación



Huracán: Fernando Pellegrino; Nicolás Romat, Ezequiel Navarro, Lucas Merolla, Leandro Grimi; Mauro Bogado, Santiago Hezze, Joaquín Arzura, Martín Ojeda, Rodrigo Gómez; Nicolás Cordero.

D.T.: Israel Damonte.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Daniel Muñoz, Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Christian Mafla; Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Jarlan Barrera; Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Gustavo Torres.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires.

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).

T.V.: Directv Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín