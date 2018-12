‘Bebía todas las noches y llegaba borracho a las prácticas’: Adriano

Adriano Leite Ribeiro pudo ser uno de los futbolistas más grandes del fútbol brasileño para el mundo. Su carrera inició en el Flamengo y en 2001 pasó al Inter de Milán; allí fue cedido a la Fiorentina y al Parma, para volver al neroazzurro en 2004 y triunfar como un temible delantero y goleador de raza, de la talla de Ronaldo. Sin embargo, en 2006 el ‘Emperador’ sufrió un fuerte golpe por el fallecimiento de su padre, noticia que provocó grandes depresiones, adicción al alcohol y el derrumbe de su prometedora carrera en el fútbol.

El ‘Emperador’ confesó, en entrevista con el medio brasileño ‘R7’, la profunda tristeza después de la desaparición de su padre y cómo se entregó a la bebida, haciendo que tomara todas las noches y empezara a llegar borracho a las prácticas del Inter.



“Solamente yo sé lo que he sufrido. La muerte de mi padre dejó un enorme vacío en mi vida. Me sentía muy solo. Después de su muerte todo empeoró, porque sentí que estaba totalmente aislado. Me encontraba solo en Italia, triste y deprimido, así que comencé a beber. Sólo estaba feliz cuando bebía y lo hacía todas las noches. Bebía todo lo que me ponían por delante: vino, whisky, vodka, cerveza. Mucha cerveza. No paraba de beber y tuve que dejar el Inter”, reconoció Adriano.



A pesar de que el equipo interista decidió sacarlo de su plantel, fue mucha la paciencia que tuvieron compañeros, entrenadores y directivos para rodear y proteger a la exestrella brasileña. “No sabía cómo esconderlo, así que llegaba borracho a los entrenamientos de la mañana. Siempre iba, aunque estaba totalmente borracho y luego me llevaban los médicos a la enfermería. El Inter le decía a la prensa que tenía problemas musculares”.



Cuando volvió a Brasil y miró a su alrededor, se preguntó lo que pudo ser, entendió que era su entorno el que lo afectaba. “Más tarde me di cuenta de que el problema era la gente que me rodeaba, amigos que no hacían otra cosa que llevarme a fiestas con mujeres y alcohol sin pensar en nada más. Renuncié a los millones pero compré la felicidad”, apuntó.