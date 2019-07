Lágrimas y emoción: así fue la presentación del fichaje del Real Betis

Real Betis presentó este lunes a Alfonso Pedraza, un extremo izquierdo que acaba de proclamarse campeón del Europeo Sub-21 con la selección de España. El prometedor jugador fue cedido por una temporada por el Villarreal y con una opción de compra cercana a los 14 millones de euros.

El carrilero español posó con la camiseta bética y se le vio contento con la llegada a su nuevo equipo. Sin embargo, antes de hablar por primera vez como jugador del Real Betis, sus fibras más sensibles fueron tocadas por un emotivo vídeo de su familia.

Pedraza se conmovió y así se dirigió a la gente que estaba en su ceremonia de presentación. Con lágrimas, el futbolista no pudo contenerse y dijo: “Agradecer por el cariño y la confianza. Quería acordarme de la afición. Llevo menos de una semana pero he recibido mucho cariño ya. Acordarme de mi familia, de mi pueblo, que para mí es lo más grande. Pero sobre todo de mi padre”, y terminó abrazándose con su progenitor.

Alfonso Pedraza (@Alfonsopedraza9) se emocionó en su presentación como jugador del #Betis Llega ilusionado y con ganas de aportar en el carril izquierdo del Villamarín. Con Junior sólo, el Betis echó de menos alternativas en esa banda. Con Pedraza cubre esa necesidad @Estadio_ED pic.twitter.com/YIGp2O2Ahl — Rafa Cala (@RafCala) July 22, 2019 No importa quién seas, a qué te dediques, cuánto ganes.

Emociónate, llora, siente y abraza a los tuyos como @Alfonsopedraza9 a su padre. #NoticiasVamos pic.twitter.com/8wjvjItd55 — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) July 22, 2019

"Voy a darlo todo por esta camiseta y por este escudo que a mí me representa. Es un orgullo estar aquí, estoy donde quería estar. Una presentación muy emotiva, no me la esperaba. Es un plus para emocionarme estar con mi familia. Muy contento de estar aquí. Siento orgullo por este escudo", agregó Pedraza.