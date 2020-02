Las excentricidades, la mentalidad y los errores de ‘Manga’ Escobar

Andrés ‘Manga’ Escobar es uno de los futbolistas con mayor talento desperdiciado en el fútbol colombiano. Jugó al lado de James Rodríguez cuando era un juvenil, pero su comportamiento y escándalos no le han permitido brillar en su carrera.



El atacante, de 28 años, ha pasado por Ucrania, Francia, Estados Unidos, Argentina y Brasil; y por estos días está entrenado con Cúcuta Deportivo esperando una oportunidad para jugar.





Escobar no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Las cosas que le sucedieron dejaron aprendizaje, aunque no le han hecho cambiar la mentalidad en muchos aspectos.

Uno de sus últimos escándalos en el fútbol colombiano fue cuando estuvo en Deportes Tolima, en 2018; el equipo pijao lo sacó por, supuestamente, llegar borracho a una práctica. Sin embargo, ‘Manga’ negó estar ebrio en ese momento.



“Yo no era jugador del club, yo estaba prestado, tenía diferencias con el presidente, entonces cuando llego al entrenamiento yo llego cansado. Había salido la noche anterior pero yo estaba para entrenar, solamente me sentía cansado, entonces le digo al médico: ‘no voy a entrenar, me siento mal’. El médico me dice ‘Acuéstate ahí, tranquilo, te voy a poner hielo’; cuando yo me levantó veo que hay una foto y miles de cosas, mucho morbo”, indicó Escobar en charla con ‘Grueso Calibre’.



Y añadió: “Cuando a mí me hacen la prueba de alcoholemia yo acepto los cargos. Yo ya estaba fuera del equipo, no había cómo hacerlos cambiar de opinión. Entonces con la foto que el médico me toma, aparte indefenso, porque estoy dormido, aparte de que estaba fuera del equipo, no había necesidad de exponerme así ante un país”.



‘Manga’ recordó que para él las cosas no fueron fáciles en el inicio de sus sueños como futbolista. “Yo empecé viniéndome solo desde mi pueblo, desde los 11 años. Cuando mi abuela no me podía traer me decía ‘usted ya conoce el camino, se baja aquí’. A uno le tocó solo, con la plata del pasaje únicamente, era comer o el pasaje”, dijo, y apuntó que sobre su presente “la gente dice ‘esos manes no merecen estar donde están’, nadie sabe lo que pasamos. La gente cree que uno está bien ahora, a uno también le tocó lo difícil”.



Por eso, cuando pudo, compró carros que cuestan mucho dinero. Así lo aseguró, y dejó claro que le gustaría volver a jugar en Deportivo Cali.