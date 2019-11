El consejo sexual del ‘Tino’ que potenció a una figura del Parma

Faustino Asprilla dejó una huella imborrable en el Parma italiano. Sus goles y gambetas, su velocidad, su talento y su magia, no se borrarán nunca del Calcio. Pero el ‘Tino’ también será recordado por sus escapadas, por las mujeres que lo persiguieron y por la atracción que generaba.



El ‘Tino’ recordó una anécdota hasta ahora desconocida. Curiosamente sucedió cuando el atacante colombiano había llegado al Newcastle de Inglaterra, pero en la que ayudó a su reemplazante a adaptarse al fútbol italiano.



“Cuando me fui para Newcastle, Gustavo Mascardi llevó a Hernán Crespo a Parma. Y empezando le fue muy mal, lo puteaba la afición porque no la podía ni parar; la gente decía que quién es ese tronco. Hernán estaba desesperado. Así que me llamó Gustavo y me pidió que fuera a Parma a hablar con Crespo”, confesó Asprilla en conversación con Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.



El ‘Tino’ continuó: “Un día Newcastle nos dio tres días libres, así que cogí un avión y me fui a Parma. Fuimos con Crespo a comer y le pregunté que qué le sucedía; él me respondió que nadie se la pasaba. Yo le pregunté que con quién vivía en Parma, y me dijo que con sus papás; ¿y la novia?, le pregunté, y me respondió que ella estaba en Argentina”.



Así que Asprilla se atrevió a hacerle una pregunta mucho más íntima al atacante argentino, acerca de su actividad sexual. “¿Y usted hace cuánto no le pega a ese peluche? Y me dice ‘no sé, hace seis meses o qué se yo’. Entonces yo pensé, este es un problema mental”, dijo el exfutbolista.



Así que Faustino encontró la solución y aconsejó a Crespo para potenciarlo como artillero. “Entonces yo tenía unas amigas colombianas, así que llamé a Natalia, que justo estaba esos días en Parma; los presenté y le pedí que saliera con Crespo, y comenzaron a salir y a ‘pegarle a ese peluche’, y Hernán no paró de hacer goles. ¡Problema solucionado!”, aseguró entre risas.