Italia no le hace bien: Balotelli tiene problemas con un fotógrafo

Balotelli se metió en problemas una vez más. Desde que llegó volvió a Italia ha jugado cuatro partidos y anotó un gol con Brescia, equipo que lo llevó de nuevo a casa, pero con el que no ha podido deslumbrar.

En el partido de este fin de semana, el delantero tuvo que dejar el terreno de juego contra Genoa cuando su equipo perdía 3-1 y, muy enojado, pateó una cámara que se encontró en el camino cuando iba saliendo del campo.

Luego de que se acabó el partido, el dueño de la cámara compartió lo que pasó para que el futbolista se haga cargo de ese daño.

“Puse mi cámara con un pequeño trípode y un control remoto (...) para documentar desde atrás lo sucedido en uno de los arcos del partido Génova-Brescia. El señor Balotelli la usó como una pelota cuando fue al banco y la pateó contra los carteles de publicidad. Inmediatamente, un alcanzapelotas me contó lo sucedido. Descubrí que la cámara y el amplificador estaban dañados, incluso la cámara ya no funcionaba. No tengo palabras (...) Ya hablé con el señor Piovani, director de Brescia, y le mostré los daños. Le dije que la próxima semana llevaría todo a un centro de arreglo para cuantificar los costos de reparación o reemplazo. Estos son instrumentos delicados, no se deben patear. ¡Respeto por las personas que trabajan y por sus herramientas!", compartió en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento no se ha conocido ningún pronunciamiento del jugador, quien debería pagar por una nueva cámara o el arreglo de esta.