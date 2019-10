Exjugador inicia campaña para ayudar a damnificados de Apartadó

Juan Camilo Zúñiga se convirtió en uno de los jugadores que lidera causas sociales en la Selección Colombia y recientemente publicó un video en el que llama a la solidaridad de sus compañeros.



Lo hizo luego del desbordamiento de un río en Apartadó y quedó cientos de damnificados, quienes perdieron bienes materiales.

“Estoy muy dolido con lo que pasó en Apartadó. No están solos y a través de la Fundación deportiva Camilo Zúñiga estamos gestionando para que lleguen sus donaciones. A raíz de esto que pasó, que me dejó muy tocado y con una tristeza inmensa, se me vino a la mente hacer un reto para que nos ayuden con donaciones”, dijo en un video.



Con esto, el antioqueño busca recolectar diferentes elementos de aseo y comida para ayudar a los habitantes de este sector del país.



Aunque ningún jugador ha hecho pública su contribución, alguno, como Juan Guillermo Cuadrado, se ha encargado de la difusión de este mensaje para que cada vez sean más las personas que ayuden con lo que puedan.