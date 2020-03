No era el momento: la broma de Diego Costa que cayó mal en Europa

La clasificación del Atlético de Madrid a cuartos de final de la Champions League, en un histórico triunfo sobre el Liverpool en Anfield, dejó a todos los colchoneros muy contentos. Risas en el vestuario del equipo español por un logro en el que muchos no creían, pues enfrentaban al campeón reinante, pero que supieron jugar.



Diego Costa, el siempre polémico atacante hispano-brasileño, fue uno de los protagonistas del encuentro, pues era el único delantero del ‘Aleti’ y el técnico Diego Simeone lo sacó para jugar con 5 defensas y 5 volantes; un cambio que le funcionó, pero que enojó a Costa.



Al final del encuentro, el jugador pasó por zona mixta pero no quiso hablar con la prensa, así que prefirió hacer una broma que cayó muy mal, pues quiso jugar con el tema del coronavirus y no era el momento.



En ‘El Chiringuito’ registraron el momento y prefirieron no pararle bola y evitar comentarios, pues la escena era lamentable solo con verla.