¿Y los códigos? La rajada de Cristiano a sus compañeros de Juventus

Cristiano Ronaldo no quedó muy bien parado en la Juventus de Italia después de la derrota 1-0 con Lyon en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League. Pero su mala imagen no es porque no haya podido marcar gol, y las críticas no vienen precisamente de los hinchas turineses.



Esta vez, el astro portugués quedó muy mal con sus compañeros de equipo, pues se filtró un video de la televisión francesa que transmitió el juego contra Lyon, en la que CR7 raja de algunos de los que jugaron con él en ese encuentro.



Si bien Juventus jugó muy mal, no mereció llevarse un buen resultado de cancha del Lyon, e incluso pudo haber perdido por mayor diferencia; no cayeron muy bien las imágenes en las que Cristiano critica a los jugadores del mediocampo, rajando en conversación con el argentino Paulo Dybala.