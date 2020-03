El futbolista que prefiere las mujeres japonesas que a las colombianas

En medio del aislamiento al que están sometidos los jugadores en el fútbol de España, Juan Camilo el Cucho Hernández se las ingenia para pasar sus horas día a día.

Este lunes, el delantero colombiano hizo una transmisión en vivo con Kubo, uno de sus compañeros del Mallorca, y respondieron a varias preguntas de sus seguidores.

Uno de los cuestionamientos a los jugadores fue ¿Quiénes son más bonitas, las mujeres colombianas o las japonesas? y mientras que el colombiano se calló, el japonés respondió entre risas.

“Yo tengo mucho orgullo de las mujeres japonesas, me encantan. Por las fotos que me enseñaste, las colombianas están bien, pero teniendo en cuenta que soy japonés pues me gustan más las japonesas, eso es obvio, pero las colombianas me parecen muy lindas", expresó Kubo, quien es uno de los mejores jóvenes del fútbol nipón.

Así es como pasan sus días los jugadores del Mallorca, aunque también se han puesto desafíos entre ellos para poder tener otras distracciones.