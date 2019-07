¿Alguien que le ayude? Dani Alves empezó su búsqueda de trabajo

Luego de un buen paso por PSG y tras una gran Copa América, Dani Alves ya piensa en su futuro y busca club para la próxima temporada luego de arreglar su salida del equipo de la capital francesa y de quedar con el pase en su poder, lo que le da capacidad de elegir el lugar en el que jugará sin mayores problemas.



Con base en ello y ya enfocado en lo que viene, consciente de que el mercado de pases ya se encuentra bastante avanzado y está por cerrarse, el futbolista brasilero decidió realizar una publicación a través de su cuenta de Instagram en la que de manera graciosa asumió la situación.



“Busco trabajo, ¿dónde pongo mi currículum? Alguien me avisa si tiene tiempo para leerlo”, publicó junto a una foto en la que aparece de espaldas y con la camiseta de la selección de su país.



De momento no hay más que especulaciones respecto al futuro de Alves y aunque se lo vinculó con Manchester City, teniendo en cuenta la gran relación que tiene con Pep Guardiola, lo cierto es que no hay nada concreto respecto a su futuro y por el bien del fútbol, ojalá la “búsqueda de trabajo” no dure demasiado.



Esta fue la publicación de Alves: