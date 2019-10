Cristiano y todos los detalles: su rutina, cuidados y razón del éxito

Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo, contó sobre sus rutinas, detalles de dietas y cómo se cuida para lograr el éxito en el fútbol, pues es conocido por su exigencia física.



El portugués, en una charla con 'ChrisMD', reveló todos sus secretos para mantenerse en forma.

"Yo sabía que tenía mucho talento, pero decidí que iba a trabajar más duro que todos. Empecé a escabullirme del dormitorio por la noche para hacer ejercicio. Me hice más grande y más rápido. No hago gimnasio todos los días porque sino estaría cansado en los partidos. La vida es encontrar los balances. Lo importante es entrenar de manera inteligente. No es la cantidad, sino la calidad", empezó mencionando.



"Come seis comidas pequeñas al día, con 3 ó 4 horas de diferencia para mantener activo el metabolismo y tener la energía adecuada para entrenar. El pescado es una parte clave en su alimentación y tiene una 'pausa' para comer pizza con su hijo y que no sea monótono", dice el diario 'The Sun'.



Finalmente, le dio todo el crédito de su carrera a la condición física. "El 90% de mis logros es por mi condición física, si no se cuida uno mismo, nadie lo hará".