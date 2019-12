Gallese se arrepiente de ser infiel: carta, serenata y hasta tatuaje

Pedro Gallese fue protagonista de un escándalo que nada tiene que ver con su rol de arquero titular de la Selección de Perú.

Uno de los deportistas más reconocidos del país pasó momentos tan difíciles, que no dudó en calificarlos como "la peor de su vida", tras ser sorprendido saliendo de un hostal con una mujer muy joven.



Gallese sigue casado con Claudia Díaz, pero tras el escándalo ella anunció su decisión de divorciarse, ante lo cual el jugador le pidió perdón públicamente a través sus redes sociales.



"No hay ninguna justificación válida para poner en peligro lo más preciado que tengo, mi familia", escribió, al tiempo que prometió hacer todos los esfuerzos posibles para recuperar la confianza de su mujer.



"Estoy seguro que ese mensaje te va a incomodar pero quiero decirte públicamente que te amo y que eres lo más importante en mi vida... la oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo. te amo más que nada en este mundo", añadió el futbolista.





Al parecer el efecto de la carta ha sido bueno pues su esposa y él aparecieron en historias de Instagram pasando Navidad con los hijos de ambos, aunque no se dejaron ver juntos.



Para ratificar su disposición a hacer lo que sea para lograr el perdón, el arquero le llevó serenata a su esposa, según se conoció en las redes sociales:

Abro hilo de frases que puede estar pensando la mujer de Gallese: "así me traiga 50 mariachis mexicanos ya se cago este csm" pic.twitter.com/B3e2mJ9Fww — Bohemio y poeta (@ferchoo_benitez) December 18, 2019

Aunque la cara de ella parece más 'de pocos amigos' que de disfrutar del mariachi, poco después envió un mensaje alentador: "“Que esta navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa y cada corazón en dulce morada. ¡Feliz Navidad!”



¿Lo habrá perdonado? La reconciliación aun no es oficial pero, por las dudas, Gallese se hizo un tatuaje en su honor, con una gran leyenda de 'Familia' en el pecho, para ratificar, una vez más, su arrepentimiento. Que no se diga que le han faltado esfuerzos...