¡Escándalo en Manchester City! Fiesta con italianas enreda a jugadores

Aunque el Manchester City ha tenido un inicio de 2020 con solo victorias, pocos hablan hoy de su recuperación o sus mejores presentaciones.

De lo que se ocupa la prensa británica es de una fiesta privada que habrían tenido los jugadores de la plantilla con al menos 22 'instagramers' italianas, que fueron vistas en un lujoso hotel de la ciudad tras la victoria 6-1 contra Aston Villa.



Según la versión del diario The Sun, las modelos viajaron en avión desde Milán a Manchester y llegaron al hotel Mere Golf Resort and Spa, para trasladarse después a un lugar privado donde se habría celebrado la fiesta secreta. Obviamente, ninguna de las parejas de los futbolistas estuvo presente.



Isa Rivera, Chiara Giuffrida, Amira Paula o Marta Tejada fueron algunas de las 'influenciadoras' que compartieron sus historias en Instagram durante su estadía en Manchester, donde no había previsto ningún evento de moda importante durante el último fin de semana, cuando se habría dado la polémica celebración.



Según The Sun, el entrenador Pep Guardiola dio su autorización a los jugadores para participar en la fiesta pero no está claro sí sabía de la presencia de las modelos.



Dicho medio asegura que se trató de una celebración que se había programado originalmente para la Navidad, pero que por distintas razones se retrasó: "Fue organizado por un jugador cercano a la plantilla. Seguramente las esposas de los jugadores se sorprenderán al saber que ellos asistieron a un evento al que ellas no fueron invitadas", dice el medio.

Manchester City stars jetted in squad of stunning Instagram models for lavish Bunga Bunga-style bash after 6-1 winhttps://t.co/W2Re361EZQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 14, 2020



Se dice en Inglaterra que las modelos tenían acuerdos de privacidad y no pueden referirse públicamente al tema, pero muchas compartieron fotos y videos, una de ellas sobre una cama abriendo una botella de champaña y otras en el Spa del Hotel y el restaurante, lo que da cuenta de su presencia en al ciudad y en el lugar, aunque no hay pruebas de que estuvieran en una fiesta 'Bunga, Bunga', término que se hizo popular gracias al expresidente italiano Silvio Berlusconi.