La pelota aún rueda, estas son las ligas que no le temen al covid-19

El mundo pasa por una de sus etapas más criticas a nivel de salubridad y entre las medidas que han tomado la mayoría de gobiernos se ha destacado la decisión de no permitir la aglomeración de personas en un mismo lugar, hecho que perjudica directamente al fútbol y que obligatoriamente se tiene que acatar. Pero no todos los países han tomado dicha decisión y es por eso que aún hay ligas de fútbol profesional que se siguen jugando, la más relevante la liga de Turquía en donde militan varios futbolistas colombianos.

La Liga turca es la liga que más ha sorprendido a los aficionados al no parar sus actividades, su ubicación geográfica es meritoria para que hayan tomando ya la decisión de suspender los juegos. Allí aún se compite la Superliga de Turquía a puertas cerradas en la que hacen presencia jugadores nacionales como Radamel Falcao, Hugo Rodallega y Óscar Estupiñan. En Turquía ya se han confirmado 74 casos de personas con covid-19.

Turquía es quizás el país que más ha generado polémica por la decisión, pero no el único país en que aún se compite. Aquí los países en los que el fútbol no se ha tocado.

Turquía a puertas cerradas (74 casos confirmados)

Emiratos Árabes a puertas cerradas

Palestina a puertas cerradas

Nueva Zelanda

Somalía

Angola

Congo

Sierra Leona

Uzbekistán

Turkmenistán

Singapur

Benin

Nicaragua

Burundi

Haití

Bermudas

Malaui



El fútbol no para y es por eso que muchas entidades buscan frenar los espectáculos deportivos, ya que son ambientes en donde la pandemia se propaga de manera más rápida y se hace más difícil su control. La FIFA ya ordenó las mediadas a nivel mundial en los torneos que le competen, y es plenamente decisión gubernamental e institucional que cada país suspenda sus eventos deportivos correspondientes.