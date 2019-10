Amor puro: el regalo de la bella pareja de Armani por su cumpleaños

Franco Armani está de cumpleaños y los mensajes han llegado desde sus compañeros, excompañeros e hinchas, pero ninguno se compara con el de su pareja, Daniela Rendón.

La bella antioqueña ha acompañado a Armani en los últimos años y continuamente está compartiendo imágenes con el futbolista, pero en esta oportunidad fue solamente él el protagonista de la imagen con extenso texto.

"Me llenas de orgullo, eres un hombre inigualable. Mi corazón y mi alma se vuelven cómplices para enamorarte cada día. Tu tranquilidad me da paz, quiero estar a tu lado siempre, no te cambiaría por nada ni por nadie", se lee en un extracto.

Armani y Rendón empezaron su relación cuando él era aún jugador de Nacional y desde su llegada a River Plate la bella mujer se convirtió en una de las parejas más importantes del entorno futbolístico de Argentina.0