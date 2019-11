El sueldo ‘galáctico’ que ganará Guti como técnico del Almería

El presidente del Almería, Turki Al-Sheikh, literalmente ‘echó la casa por la ventana’ para encaminar un proyecto ganador y regresar pronto a primera división. Por eso, el directivo del club andaluz empezó por llevar a un técnico, que aunque no tiene experiencia con equipos profesionales, sí cobra como un técnico de experiencia: José María Gutiérrez, conocido como Guti, quien fue presentado este miércoles y a quién ellos mismos presentan como un técnico de gran prestigio: "Tenemos a nuestro galáctico", decía el comunicado que anunció su fichaje.

Y es que el mítico '14' del Real Madrid mantiene su status de celebridad del fútbol y este miércoles aterrizó en su nuevo club en su avión privado. Además, se supo que su sueldo será también galáctico comparado con lo que perciben los entrenadores de Segunda División. Según el diario Sport, el exmadridista ganará un millón de euros por temporada, con lo que triplicaría sueldo promedio de los técnicos de la segunda división española.

📸 @GUTY14HAZ es presentado como nuevo entrenador de la UD Almería 🔴⚪️🔴 pic.twitter.com/zyYEAMU3oO — UD Almería (@U_D_Almeria) November 6, 2019



Guti se lanza a una nueva aventura y lo hace con todos los honores tras haber pasado por las categorías inferiores del Real Madrid dirigiendo al equipo juvenil. Luego estuvo en el cuerpo técnico del Besiktas de Turquía, pero ahora estará como técnico en propiedad con el objetivo de lograr el ascenso del Almería a la primera división. Por ahora, su nuevo equipo está segundo en la tabla, pero a 10 puntos del líder, el Cádiz.



“Estoy muy orgulloso de estar aquí en la Unión Deportiva Almería, quiero agradecerlo al club y a Turki_alalshikh", fueron las primeras palabras de Guti, quien dejó claro que no quieren que le pregunten por la actualidad del Real Madrid. "“A mi no me importa el Real Madrid, todos mis pensamientos están con el Almería” y agregó: “Quiero dar mi propio estilo, un equipo agresivo, cómodo con y sin balón, feliz y contento en el campo”.

Después de la presentación y la rueda de prensa, Guti se puso la ropa deportiva y tuvo su primer contacto con la plantilla en su primer entrenamiento como técnico del Almería. Su primer partido será el próximo domingo, como local en el estadio de los Juegos Mediterráneos, contra el Zaragoza.