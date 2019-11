La más divertida pesadilla de Zlatan: ¡soñó que Cristiano era mejor!

Zlatan Ibrahimovic no solo vende al mundo la idea de que nadie es mejor que él, ¡también se lo cree!

Las muestras abundan en sus redes sociales, tratándose de uno de los futbolistas más mediáticos del mundo, quien se mantiene activo y firmando contratos millonarios a sus 38 años de edad.



Ahora ha sido uno de sus compañeros, el rumano Adrian Mutu, quien ha revelado una divertida anécdota durante una concentración en Juventus.



Hoy retirado, y con 40 años de edad, Mutu recordó que solía compartir habitación con el sueco y que una noche, cuando ambos dormían, repentinamente lo despertó una pesadilla.



"Cuando éramos compañeros de equipo en Juventus solíamos dormir en la misma habitación antes de los partidos. Una vez, Ibrahimovic me despertó en medio de la noche y me dijo: 'Adri, despiértate, tuve una pesadilla, soñé que Cristiano es mejor que yo'", confesó.



Según el relato, no fue hasta que Mutu le habló directamente a su ego, que el sueco recobró la tranquilidad: "Él se dio la vuelta cuando yo le respondí: 'No, Zlatan, no. Tú eres el mejor jugador del mundo. Tranquilízate y vuelve a dormir'".