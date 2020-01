James no juega, pero disfruta en familia junto a sus dos hijos

James Rodríguez sigue dando todo en su entrenamiento con Real Madrid y ya estaría recuperado al 100% de su lesión de rodilla. Sin embargo, Zinedine Zidane no lo ha tenido en cuenta y no ha sido convocado para los últimos partidos del cuadro español.



La actualidad futbolística no es la mejor, pero sí la parte afectiva y personal. El colombiano publicó una emotiva foto junto a Salomé y Samuel, sus dos hijos con los que pasa el fin de semana.