James y su familia, felices: la fecha especial para su hijo Samuel

James Rodríguez tiene motivos de sobra para celebrar. No importa que esté lesionado, que no tenga oportunidades en Real Madrid o que haya terminado el año sin volver a la Selección Colombia. Y es que hay cosas en la vida mucho más importantes que el fútbol, y así lo entiende el futbolista colombiano.



Por estos días, el ‘10’ de la Selección vive un amor único y especial, pues disfruta de su segundo hijo -el primer varón- Samuel. El pequeño ha sido una inyección de motivación para James, quien no ha tenido un semestre amable.



Este miércoles 27 de noviembre, James y toda su familia está muy feliz, pues Samuel cumple su primer mes de vida y por fortuna ha gozado de buena salud y sigue creciendo al lado de su padre.

Y sin duda, una de las más felices con Samuel y con la paternidad de James es Pilar, madre del futbolista. Así como pasó con Salomé, la hija mayor de Rodríguez Rubio, ahora está disfrutando de su papel de abuela y solo se dedica a cuidar y a mimar a Samuel.



Así, Pilar no se aguantó la felicidad y publicó un video celebrando el mes de su nieto, o, mejor, su “monito”.