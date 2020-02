La tajante respuesta de Shannon de Lima sobre su futuro con James

James Rodríguez se recuperó de su lesión de cadera y está disponible para el Real Madrid, aunque Zinedine Zidane decidió no convocarlo para el partido de este domingo contra Celta de Vigo.



Así, el futbolista colombiano se sigue entrenando y poniéndose a punto físico. Ahora, está el tema de su vida personal, teniendo en cuenta una declaración que dejó Shannon de Lima, su actual pareja, quien mencionó que las cosas van bien con el futbolista pero que no se casaría con él.

“No es mi sueño. La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en una boda con James”, dijo en 'Diez Minutos' sobre la opción de un compromiso matrimonial con el colombiano.



Por otro lado, explicó la razón: "ya estuve saliendo cinco años con Marc Anthony y hasta me casé con él. Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí".



Finalmente, otro tema que dejó incertidumbre fue cuando le preguntaron que si le gustaría tener otro hijo. La modelo venezolana mencionó que 'le encantaría, los hijos son siempre una bendición', pero no enfatizó ni respondió que con James Rodríguez, su actual pareja.