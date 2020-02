A Bermúdez le caen con toda por ácida crítica a colegas y mujeres

Jorge Bermúdez, el comunicador, estuvo en un conversatorio con unos estudiantes universitarios para hablar sobre periodismo. Allí, él expresó algunas palabras que levantaron molestia entre las mujeres que hacen parte del gremio de periodistas y que cubren fuentes deportivas.

“Yo sí creo que todas las mujeres están en la capacidad de estar en el periodismo, pero se tienen que preparar. Infortunadamente en Colombia aún no hay una mujer que hable de fútbol como debe ser", señaló en unas declaraciones compartidas por uno de los profesores de esa universidad.

#ElPatronenlaCUN "Yo sí creo que todas las mujeres están en la capacidad de estar en el periodismo, pero se tienen que preparar. Infortunadamente en Colombia aún no hay una mujer que hable de fútbol como debe ser". Jorge Bermúdez. — José Gabriel Celis (@josegacel) February 19, 2020

También señaló que el fútbol femenino es difícil en un país como este porque “las mujeres tienen derecho a jugar, pero Colombia es un país machista y atrasado. Colombia no es un país del tercer mundo, somos del 30 mundo".

Bermúdez también se refirió a otros periodistas del país señalando los que, para él, son buenos y otros con los que no tiene mucha afinidad. “Me gusta Iván Mejía porque era un tipo franco y directo, pero hacía parte del sistema, le tiraba a los que estaban en contra del sistema. A mí me gusta la gente que es fría o caliente, los que son tibios no me gustan. Un tipo tibio es César Augusto Londoño y además no genera rating. Yo hablo de lo que es y por eso soy un tipo incómodo".