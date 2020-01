Balanta, uno más: otros casos de jugadores despedidos por indisciplina

ARCHIVO CEET

Jaime Córdoba llegó al Atlético Nacional en mayo del 2010, pero no jugó mucho por sus actos de indisciplina. Aunque esto no se hizo público el mismo jugador lo reconoció en una entrevista con EL TIEMPO algunos años después."Los dueños me dijeron que estaban muy contentos conmigo y que me iban a comprar, pero empecé faltar a la disciplina, hasta que no fui a una práctica. Ellos, allá, son muy serios, y me sacaron", dijo Córdoba.