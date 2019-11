El 'Tino' lo confesó: el día que le salvó la vida a Chilavert 

El 2 de abril de 1997, en un partido válido por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Francia 1998, ocurrió una de las peleas más recordadas en la historia de las eliminatorias por la importancia de los protagonistas, Faustino Asprilla y José Luis Chilavert. Muchos años después el colombiano confesó que pudo pasar a mayores el histórico encuentro.



La Selección caía 1-0 en condición de visitante contra su similar de Paraguay, cuando en una jugada aislada el arquero escupió al ex Atlético Nacional, quien le pegó en la boca a su rival después de la provocación. Ambos fueron expulsados. No obstante, el histórico de Velez Sarfield no pudo controlar su ira y fue y le devolvió el golpe a Asprilla, que ya se encontraba en el banco de suplentes.

El encuentro terminó 2-1 a favor de los paraguayos y más allá de los hechos registrados por las cámaras, todo quedó como una de las tantas cosas que pasan dentro de una cancha de fútbol, debido a las fuertes emociones que se manejan en el terreno de juego. Pero el 'Tino' hizo una increíble confesión 22 años después.



En la miniserie sobre la estrella de Tuluá en 'Telepacífico', se atrevió a contar que "apenas termina el encuentro me entra una llamada y alguien me dice: 'Soy Julio Fierro (fue un narcotraficante colombiano); podés llegar acá a mi hotel'. Llegué y ese 'man' estaba con 10 personas más, todos borrachos y con hembras paraguayas".

Faustino Asprilla continúo su historia contando como, acompañado por Victor Hugo Aristizabal, tuvo un dialogo con el oscuro personaje, que le haría una dura propuesta que el exjugador no dudó en rechazar.



"Fui con Aristizábal y nos dijeron: 'Necesitamos que ustedes den autorización porque estos dos manes se van a quedar aquí en Asunción porque quieren ir a matar a ese gordo Chilavert", fue la propuesta del narcotraficante.

El 'Tino' cuenta que no dudó un solo segungo en rechazar la oferta de manera tajante, pues se vio sorprendido por el ofrecimiento de Fierro. Para negarse ante la idea de este personaje, Asprilla argumentó que "esas son cosas que pasan en la cancha".



"'¿Cómo así?, ¿ustedes están locos?, van a acabar con el fútbol colombiano, eso no puede ser. Lo que pasó en la cancha, quedó en la cancha. Chilavert me pegó el puño, alegamos, nos expulsaron y ya, eso termina ahí", finalizó Faustino Asprilla su increíble relato.